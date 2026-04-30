Perdió la vida el único hijo de la recordada actriz y presentadora venezolana Josemith Bermúdez

El pasado miércoles 29 de abril se dio a conocer que Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo único de la fallecida actriz y presentadora venezolana Josemith Bermúdez, murió en Cancún, México.

Según reportes de medios venezolanos de comunicación, el joven residía en el país norteamericano bajo la custodia de su padre, Cristóbal Sforzina.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles públicos sobre las causas del fallecimiento del adolescente.

Tanto figuras del entretenimiento, allegados y el colegio donde estudiaba han expresado sus condolencias y pesar ante la noticia.

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El periodista venezolano y mejor amigo de Josemith Bermúdez, Luis Olavarrieta, sostuvo al respecto: "Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezca la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario”.

Por su parte, el recinto escolar en el que Juan Cristóbal estudiaba expresó en un comunicado: "La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el fallecimiento de Juan Cristóbal".

"Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia. Descanse en paz", añade la circular.

Hace cinco años, Josemith Bermúdez, madre de Juan Cristóbal Sforzina, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de ovario, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017.

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Bermúdez pasó sus últimos años compartiendo su proceso de lucha y resiliencia con el público. A pesar de su padecimiento, siempre tuvo a su hijo presente.