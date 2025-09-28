NTN24
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Congresistas

"Los días de Maduro están contados": congresista estadounidense lanza contundente advertencia en medio despliegue naval en el Caribe

septiembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro - AFP
El congresista republicano replicó el video compartido por el Departamento de Estado sobre los operativos contra el narcotráfico y en el que aparece el aviso de recompensa por Nicolás Maduro.

El congresista republicano Carlos A. Giménez lanzó contundente advertencia a Maduro en medio despliegue naval estadounidense en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles de la droga de la región.

A través de su cuenta de X, el congresista replicó el video compartido por el Departamento de Estado sobre los operativos contra el narcotráfico que lleva a cabo en el sur del mar Caribe y en el que aparece el aviso de recompensa por Nicolás Maduro.

“¡Los días de Maduro están contados!”: afirmó.

Este sábado, el Gobierno de Estados Unidos publicó un nuevo video sobre los operativos contra el narcotráfico que lleva a cabo en el sur del mar Caribe.

"La Administración Trump desmantelará, desarticulará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas", señala el video publicado en redes sociales.

o

En el audiovisual aparece el aviso de recompensa por Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y a quien la Administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante denominada como Cartel de los Soles.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista. "Dirigido por el corrupto y despreciable Nicolás Maduro, es responsable del tráfico de drogas a los EE.UU.", señala Estados Unidos.

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que derive en el arresto de Maduro, una cifra récord que no había sido ofertada para ningún criminal.

En ese sentido, la mencionada cantidad es siete veces superior a la ofrecida en su momento por el cabecilla del Cártel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, cuyo monto ajustado (por inflación, hasta la fecha) alcanzaría 6,9 millones de dólares.

El monto también supera a las recompensas ofrecidas por otros capos latinoamericanos, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (15 millones), e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán (10 millones).

Temas relacionados:

Congresistas

Estados Unidos

Carlos A. Giménez

Nicolás Maduro

Recompensa por Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro ante la fiscalía de EE.UU. - Fotos: EFE
Denuncia

Por presunta “conspiración”, el excanciller Álvaro Leyva denunció ante EE. UU. al presidente Gustavo Petro y a un periodista español

Foto: Canva - EFE
Nicolás Maduro

"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Más de Actualidad

Ver más
Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

USS Lake Erie - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

CELAC convocó reunión de urgencia con cancilleres de los Estados miembros para abordar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Agentes federales | Foto AFP
Migrantes

Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

USS Lake Erie - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

CELAC convocó reunión de urgencia con cancilleres de los Estados miembros para abordar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

La Casa Blanca se pronuncia por primera vez sobre carta enviada por Maduro y asegura que la posición de EE. UU. con Venezuela no cambiará: "La carta tenía una lista de mentiras"

Seleccióin Colombia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La Vinotinto

"Colombia va a salir a perder tiempo y provocar, están atemorizados": periodista venezolano en la previa del crucial juego de La Vinotinto en Eliminatorias

Agentes federales | Foto AFP
Migrantes

Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto de referencia: EFE
Aranceles

Tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales

Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda