Militares y médicos cubanos estarían abandonando Venezuela ante presión de EE.UU. sobre el régimen: Delcy Rodríguez reemplazó su seguridad por agentes venezolanos

La presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro continúa. La nueva encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, se ha mostrado dispuesta a colaborar con Washington.

Prueba de ello son los avances en materia comercial, específicamente sobre la apertura en la venta de petróleo, y la liberación de presos políticos que se han contado por centenares tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

El régimen venezolano también estaría acatando la orden de la administración de Donald Trump para suspender cualquier ayuda al régimen cubano, absteniéndose de proporcionarle petróleo y evitando la ayuda militar y médica que desde hace 25 años se mantenía vigente.

Según información de la agencia Reuters, militares y médicos cubanos estarían abandonando en masa Venezuela ante la presión de Estados Unidos sobre Delcy Rodríguez.

Varios de ellos y asesores en seguridad han viajado desde territorio venezolano a Cuba y han dado por finalizado su servicio en el país sudamericano, de acuerdo a dos fuentes consultadas por la agencia.

En ese sentido, muchos de los cubanos que prestaban servicio en la guardia presidencial y la unidad de contrainteligencia habrían dejado sus funciones en Venezuela. Además, se conoció que la nueva encargada del régimen reemplazó todo su esquema de seguridad por agentes venezolanos ante la salida de las fuerzas de seguridad de Cuba que prestaban servicio a Nicolás Maduro.

A su vez, varios militares que resultaron heridos durante la operación de las fuerzas norteamericanas en Venezuela el pasado 3 de enero habrían viajado a Cuba.

Cabe resaltar que Cuba proveía servicios de seguridad, salud y educación a Venezuela a cambio de petróleo, no obstante, ante la presión de Estados Unidos la isla no ha recibido más del crudo venezolano.