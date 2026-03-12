Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Xiomara Ortiz, exprisionera política del régimen de Venezuela, ofreció una entrevista en La Mañana de NTN24 en la que se refirió a su reciente excarcelación. La dirigente de Vente Venezuela, profesora de 63 años, estuvo cinco meses detenida arbitrariamente.

Durante su intervención, Ortiz describió las duras condiciones de su detención arbitraria: "Viví en carne propia lo que muchos presos políticos, civiles y militares viven: pasar noches durmiendo en una colchoneta en el piso. Vivir en una celda muy pequeña, con ocho y hasta diez mujeres allí detenidas, era muy fuerte".

En cuanto a las causas de su detención, que ocurrió el 13 de octubre de 2025, señaló que fue algo injusto debido a que lo único que hizo fue servir a las comunidades de su país.

"Eso fue una detención injusta porque yo solo siempre me he desempeñado sirviendo a las comunidades", comentó.

Finalmente, pidió la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares que actualmente se encentran detenidos por el régimen chavista en Venezuela.

"Ya está bueno de que ellos estén injustamente detenidos", dijo, pero enfatizó en el caso de Merys Torres de Sequea, "una persona adulta que es inocente".