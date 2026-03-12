NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Presos políticos

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La dirigente de Vente Venezuela y profesora de 63 años estuvo cinco meses detenida arbitrariamente.

Xiomara Ortiz, exprisionera política del régimen de Venezuela, ofreció una entrevista en La Mañana de NTN24 en la que se refirió a su reciente excarcelación. La dirigente de Vente Venezuela, profesora de 63 años, estuvo cinco meses detenida arbitrariamente.

Durante su intervención, Ortiz describió las duras condiciones de su detención arbitraria: "Viví en carne propia lo que muchos presos políticos, civiles y militares viven: pasar noches durmiendo en una colchoneta en el piso. Vivir en una celda muy pequeña, con ocho y hasta diez mujeres allí detenidas, era muy fuerte".

En cuanto a las causas de su detención, que ocurrió el 13 de octubre de 2025, señaló que fue algo injusto debido a que lo único que hizo fue servir a las comunidades de su país.

"Eso fue una detención injusta porque yo solo siempre me he desempeñado sirviendo a las comunidades", comentó.

Finalmente, pidió la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares que actualmente se encentran detenidos por el régimen chavista en Venezuela.

"Ya está bueno de que ellos estén injustamente detenidos", dijo, pero enfatizó en el caso de Merys Torres de Sequea, "una persona adulta que es inocente".

Temas relacionados:

Presos políticos

Crisis en Venezuela

Liberación de presos políticos

Excarcelaciones en Venezuela

Presos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder": periodista Orlando Avendaño sobre el rol de la líder democrática en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano recpaturado por el régimen - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa revela que el régimen está confiscando y vendiendo las casas de los dirigentes políticos en Venezuela

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - AFP y EFE
Elecciones en Colombia

"Bienvenido, señor vicepresidente": con este video, Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial a la Presidencia de la República

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia confirma la liberación de dos candidatos al Congreso que permanecieron en cautiverio durante 40 y 17 horas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano recpaturado por el régimen - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa revela que el régimen está confiscando y vendiendo las casas de los dirigentes políticos en Venezuela

Buzz Lightyear y Woody - Foto: AFP
Toy Story 5

Los años han pasado: Woody tiene calvicie de juguetes en el nuevo tráiler de Toy Story 5

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - AFP y EFE
Elecciones en Colombia

"Bienvenido, señor vicepresidente": con este video, Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial a la Presidencia de la República

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia confirma la liberación de dos candidatos al Congreso que permanecieron en cautiverio durante 40 y 17 horas

Hillary Clinton (AFP)
Jeffrey Epstein

Hillary Clinton acusó al presidente Trump de "encubrimiento" en relación con los archivos de Jeffrey Epstein

Washington Abdala | Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Naciones Unidas demuestra muy poca capacidad de incidir en este tipo de situaciones": Washington Abdala sobre ataques en Oriente Medio

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

"Yo necesito una fe de vida de mi hijo": madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre