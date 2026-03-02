Amazon suspende uno de sus centros de operaciones en Emiratos Árabes Unidos tras incendio por impacto desconocido

Amazon Web Services (AWS), informó que la energía en su centro de datos en los Emiratos Árabes fue desconectada temporalmente después de que objetos no identificados impactaran la instalación provocando la interrupción de sus operadores.

VEA TAMBIÉN Este es el momento en el que un avión de combate de Estados Unidos se estrelló tras ser derribado por error en Kuwait o

“Alrededor de las 4:30 a.m., una de nuestras Zonas de Disponibilidad (mec1-az2) fue impactada por objetos que golpearon el centro de datos, generando chispas e incendió”, declaró AWS.

El incidente se coincidió con ataques lanzados por Irán en distintas partes del Golfo, en el contexto donde Estados Unidos está realizando operaciones militares con Israel.

Ante el impacto en uno de sus centros de datos, el departamento local de bomberos cortó la electricidad a la instalación y a los generadores mientras trabajaban para extinguir las llamas.

Por su parte, Reuters preguntó a AWS si el incidente en el centro de datos estaba relacionado con los ataques, la organización no confirmó ni negó la conexión.

Sin embargó, el operador del centro de datos AWS señaló que tomará varias horas restablecer la conectividad en la zona afectada, y añadió que otras zonas en los Emiratos Árabes Unidos están funcionando normalmente.

Las estructuras de AWS conocidas como zonas de disponibilidad están compuestas por uno o más centros de datos físicos interconectados dentro de una región geográfica.

Actualmente, la región ME-CENTRAL-1, inaugurada en noviembre del año 2022 representa la segunda infraestructura de AWS en Medio Oriente junto con la de Baréin.

Cabe resaltar que AWS controla cerca del 30% del mercado global de ‘cloud’, por delante de Microsoft Azure y Google Cloud.

VEA TAMBIÉN Drones del régimen iraní atacaron importante refinería de Arabia Saudita o

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos reportó que desde comienzo de los ataques iraníes el pasado sábado, las fuerzas aéreas y de defensa antiaérea del país interceptaron y destruyeron aproximadamente 165 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 541 drones.

Hasta el momento, los ataques de Irán han impactado aeropuertos internacionales del país, como Abu Dabi y Kuwait, lo que desató la suspensión de vuelos y el cierre de espacios aéreos en todo el Golfo Pérsico.