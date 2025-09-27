"Eliminaremos las organizaciones terroristas extranjeras": EE. UU. publica video en el que aparece el aviso de recompensa por Maduro

Este sábado, el Gobierno de Estados Unidos, mediante el Departamento de Estado, publicó un nuevo video sobre los operativos contra el narcotráfico que lleva a cabo en el sur del mar Caribe.

"La Administración Trump desmantelará, desarticulará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas", señala el video publicado en redes sociales.

En el audiovisual aparece el aviso de recompensa por Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y a quien la Administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante denominada como Cartel de los Soles.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista. "Dirigido por el corrupto y despreciable Nicolás Maduro, es responsable del tráfico de drogas a los EE.UU.", señala Estados Unidos.

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que derive en el arresto de Maduro, una cifra récord que no había sido ofertada para ningún criminal.

En ese sentido, la mencionada cantidad es siete veces superior a la ofrecida en su momento por el cabecilla del Cártel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, cuyo monto ajustado (por inflación, hasta la fecha) alcanzaría 6,9 millones de dólares.

VEA TAMBIÉN Revelan propuesta que Nicolás Maduro habría hecho para negociar con Donald Trump o

El monto también supera a las recompensas ofrecidas por otros capos latinoamericanos, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (15 millones), e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán (10 millones).