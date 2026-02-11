Luto en la televisión: murió James Van Der Beek, recordado de la serie "Dawson's Creek"

El actor estadounidense James Van Der Beeck, reconocido por su papel en la serie icónica de televisión "Dawson's Creek", murió el miércoles tras luchar con un cáncer colorrectal.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", se leía en una publicación en la cuenta de Instagram del actor de 48 años.

Van Der Beek, casado y con 6 hijos, hizo público su diagnóstico de cáncer en 2024.

Noticia en desarrollo.