NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Muerte

Luto en la televisión: murió James Van Der Beek, recordado de la serie "Dawson's Creek"

febrero 11, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
James Van Der Beeck, actor estadounidense / FOTO: EFE
El actor venía dando una dura batalla contra un cáncer de colón, que fue el causante de su deceso.

El actor estadounidense James Van Der Beeck, reconocido por su papel en la serie icónica de televisión "Dawson's Creek", murió el miércoles tras luchar con un cáncer colorrectal.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", se leía en una publicación en la cuenta de Instagram del actor de 48 años.

Van Der Beek, casado y con 6 hijos, hizo público su diagnóstico de cáncer en 2024.

Noticia en desarrollo.

Temas relacionados:

Muerte

Actor

Luto

Estados Unidos

Televisión

Programas

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

