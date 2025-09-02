Los hallazgos de autopsia a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá en Colombia: abogado de la familia se pronunció

La autopsia de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que fue hallada muerta tras desaparecer en extrañas circunstancias en su colegio en Cajicá, Cundinamarca, indica que murió por sumersión o ahogamiento y que no sufrió violencia física.

“Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto”, explicó la Fiscalía.

El organismo forense informó que no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo ni en las prendas de vestir de la menor, 17 días después de intensa búsqueda en el río Frío de Cajicá.

Pese a que confirmaron que continúan con los análisis de laboratorio aseguraron que la niña estuvo en contacto permanente con agua y material en descomposición.

Ante ello, el abogado Julián Quintana, representante de la familia, insistió en que el dictamen no descarta la posibilidad de un homicidio. “Una cosa es la causa de la muerte y otra lo que la derivó”, señaló.

“La niña no llegó sola al río, no se sumergió sola; el dictamen no muestra golpes ni fracturas, pero eso no significa que no haya existido violencia, un simple empujón ya es relevante penalmente”, agregó.

El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador fue confirmado el pasado viernes 29 de agosto por parte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, indicó.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, agregó.

La menor desapareció el pasado 12 de agosto tras ser vista saliendo por uno de los costados del Colegio Gimnasio Los Laureles en la vereda Río Frío, en el municipio de Cajicá.

Durante la investigación más de 200 personas entre buzos, familiares, funcionarios y miembros de los organismos de emergencia encabezaron los trabajos la búsqueda.

En un video de seguridad del colegio aparece la niña durante el recreo, hacia las 10:00 de la mañana, cuando jugaba en inmediaciones de una cerca de arbustos.

La menor intentó en varias oportunidades atravesar los arbustos hasta que finalmente se agacha y sale del colegio. Desde ese momento no se tenía rastro de su paradero.

En el sector donde se encontró el cuerpo de la menor ya se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el inicio de la búsqueda por lo que aquellos que participaron aseguran que es imposible el cuerpo estuviera allí desde el inicio.