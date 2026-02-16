NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El abogado se refirió a la ley de amnistía planteada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, en Venezuela.

En entrevista con el programa La Mañana de NTN24, el abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray se refirió a la ley de amnistía planteada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, para liberar a los presos políticos, y cuya aprobación en la Asamblea chavista se pospuso.

o

"Hay al menos unas 10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida, expedita, sin pasar por ningún proceso legislativo", afirmó, argumentando que el régimen escogió "el camino más largo" para ganar tiempo y mantenerse en el poder.

o

"Esa es una de las razones por las que cualquier proceso democratizador o cualquier proceso que implique alguna transición en manos de los perpetradores siempre estará en riesgo y sobre todo en manos de los hermanos Rodríguez que se caracterizan por torcer la verdad, alargar los tiempos, generar muchísimo daño a la sociedad en busca del sostenimiento en el poder", añadió.

Mudaray argumentó que "es una ley absolutamente incompleta y hecha a la medida".

“Yo creo que partieron de lo mínimo, de dar el mínimo posible, de modo que cada cosa que medio avance dentro de la discusión, la sociedad crea que se trata de un gran avance o alguna concesión, pero que en este caso no se pueden estar pidiendo concesiones. Los presos políticos son inocentes”, concluyó.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Regimen chavista

Jorge Rodríguez

Delcy Rodríguez

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Alex Saab - AFP
Álex Saab

Delcy Rodríguez apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, de otro cargo que tenía en el régimen de Venezuela

Delcy Rodríguez y Álex Saab (EFE)
Delcy Rodríguez

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor | Foto AFP
Caso Epstein

Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Alex Saab - AFP
Álex Saab

Delcy Rodríguez apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, de otro cargo que tenía en el régimen de Venezuela

Delcy Rodríguez y Álex Saab (EFE)
Delcy Rodríguez

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor | Foto AFP
Caso Epstein

Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein

Jhon Viáfara, exfutbolista colombiano (AFP)
Fútbol

Jhon Viáfara, campeón de Libertadores y exfutbolista de la Selección Colombia, regresó a su país tras cumplir una condena por narcotráfico en EE. UU.

Omar Pérez, jugador de Santa Fe / FOTO: EFE
Fútbol colombiano

Omar Pérez, campeón de la Copa Sudamericana e ídolo en Santa Fe, sufrió un infarto

David Beckham | Foto: EFE
David Beckham

Excompañero de David Beckham salió en defensa de Brooklyn acusando al exjugador de ser "obsesivo de la perfección"

Donald Trump, presidente de EE. UU.- Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Reunión

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre