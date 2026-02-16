Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

En entrevista con el programa La Mañana de NTN24, el abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray se refirió a la ley de amnistía planteada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, para liberar a los presos políticos, y cuya aprobación en la Asamblea chavista se pospuso.

"Hay al menos unas 10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida, expedita, sin pasar por ningún proceso legislativo", afirmó, argumentando que el régimen escogió "el camino más largo" para ganar tiempo y mantenerse en el poder.

"Esa es una de las razones por las que cualquier proceso democratizador o cualquier proceso que implique alguna transición en manos de los perpetradores siempre estará en riesgo y sobre todo en manos de los hermanos Rodríguez que se caracterizan por torcer la verdad, alargar los tiempos, generar muchísimo daño a la sociedad en busca del sostenimiento en el poder", añadió.

Mudaray argumentó que "es una ley absolutamente incompleta y hecha a la medida".

“Yo creo que partieron de lo mínimo, de dar el mínimo posible, de modo que cada cosa que medio avance dentro de la discusión, la sociedad crea que se trata de un gran avance o alguna concesión, pero que en este caso no se pueden estar pidiendo concesiones. Los presos políticos son inocentes”, concluyó.