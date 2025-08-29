Confirman el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en municipio de Cajicá en Colombia

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció en extrañas circunstancias en su colegio en Cajicá, Cundinamarca.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, indicó.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, agregó.

La menor desapareció el pasado 12 de agosto tras ser vista saliendo por uno de los costados del Colegio Gimnasio Los Laureles en la vereda Río Frío, en el municipio de Cajicá.

Durante la investigación más de 200 personas entre buzos, familiares, funcionarios y miembros de los organismos de emergencia encabezaron los trabajos la búsqueda.

En un video de seguridad del colegio aparece la niña durante el recreo, hacia las 10:00 de la mañana, cuando jugaba en inmediaciones de una cerca de arbustos.

La menor intentó en varias oportunidades atravesar los arbustos hasta que finalmente se agacha y sale del colegio. Desde ese momento no se tenía rastro de su paradero.

En el sector donde se encontró el cuerpo de la menor ya se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el inicio de la búsqueda por lo que aquellos que participaron aseguran que es imposible el cuerpo estuviera allí desde el inicio.