Revelan que a las vitrinas de Colombia regresaría la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia

La Selección Colombia sigue dando la pelea para lograr un cupo al Mundial de 2026, por lo en los próximos días se enfrentará a Bolivia y Venezuela por la jornada 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Actualmente, el conjunto cafetero se encuentra en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 22 puntos, mientras que Venezuela le sigue con 18 y Bolivia con 17.

Pero más allá de la exaltación por ver jugar a la Selección, los hinchas de Colombia se han visto algo emocionados con una noticia que recientemente transcendió sobre el relanzamiento de la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia.

Y es que hace unas horas se reveló un posible diseño que pronto estaría en las tiendas y que recuerda nada menos que el Mundial de Italia 1990, en la que figuras como el Pibe Valderrama, René Higuita o Freddy Rincón usaron.

Según la Footy Headlines, sitio en línea que informa sobre equipaciones y botas del fútbol, la marca patrocinadora de la Selección Colombia lanzaría la indumentaria, “una recreación fiel y exacta del diseño original”.

“Adidas lanzará el uniforme remake de la Copa Mundial de Colombia 1990”, escribió en una publicación en la plataforma X en la que se detalla al Pibe portándola en su época, así como una imagen de la posible camiseta.

El sitio web, famoso por adelantarse a los lanzamientos de las camisetas, precisó que “la nueva versión contará con una base amarilla vibrante, un cuello clásico y el icónico gráfico tricolor en los hombros, reflejando el diseño original”.

En cuatro al lanzamiento, indicó que se espera que la nueva camiseta de Colombia de 1990 salga a la luz “a fines de 2025 o principios de 2026, antes de la Copa del Mundo de 2026”.

La icónica camiseta de la Selección Colombia se usó en el Mundial de Italia de 1990, en el que el combinado cafetero marcó su regreso a la escena mundial tras 28 años de ausencia.