Viernes, 27 de febrero de 2026
Espacio

El punto del Sistema Solar donde la NASA busca señales de vida extraterrestre

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Universo | Foto Canva
Universo | Foto Canva
Científico señaló que el verdadero trabajo al encontrar vida extraterrestre es “descubrir todas las explicaciones”.

Desde su inauguración, la NASA ha explorado el espacio en busca de información sobre el pasado del universo, en una nueva investigación por Marte, informó el hallazgo de un posible indicio de vida fuera de nuestro planeta Tierra, denominado como “biofirma potencial”, el cual presenta características de vida microscópica.

o

A través del vehículo robótico llamado rover Perseverance se logró captar reacciones redox, proceso químico que implica la transferencia de electrones entre especies cambiando sus estados de oxidación.

Hasta el momento el origen de las reacciones es desconocido, sin embargo, marca un paso importante en la búsqueda de biofirmas en mundos alienígenas.

Buscamos una señal por encima de una línea de base y, la mayoría de las veces, no sabemos qué hay en la línea de base”, explicó Sean McMahon, astrobiólogo que dirige el grupo de Paleobiología de la Universidad de Edimburgo.

Investigaciones de la NASA

En 1976 aterrizó el primer módulo de aterrizaje Viking, que mezclo muestras marcianas con agua y nutrientes para detectar actividad biológica.

Su objetivo era encontrar gases emitidos por la muestra enriquecida con nutrientes que revelaran los procesos metabólicos de los microbios del suelo marciano.

En aquel entonces la prueba detectó los mismos gases que se esperaba encontrar si hubiera vida en el suelo, sin embargo, por contaminación los resultados fueron “inconclusos” y toda la misión desató polémica sobre si en este episodio realmente se encontró extraterrestres.

“Todavía no entendemos del todo lo que ocurrió, el análisis fue interesante, pero simplemente no disponemos de datos suficientes para afirmar un indicio de rastros de vida”, sostuvo McMahon.

En otro episodio, en 1996, el expresidente Bill Clinton, anunció el “posible descubrimiento de vida en Marte" después de que los científicos identificaran unas extrañas estructuras en un meteorito que cayó en la Antártida.

El cuerpo rocoso se denominó como “Allan Hills 84001” y en aquel entonces se especuló que se trataban de “restos fósiles de una biota marciana del pasado”.

o

Ahora, con una tecnología más avanzada, McMahon dijo que “la forma en que vamos a encontrar vida con una observación que no podemos explicar, y luego el verdadero trabajo consiste en descubrir todas las explicaciones”, concluyó.

Finalmente, con este recién episodio en Marte, se suman tres investigaciones que acercan a los científicos a comprobar si existió vida fuera de nuestro planeta Tierra.

