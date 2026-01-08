NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Los políticos venezolanos Enrique Márquez y Biagio Pilieri están libres: así fue el emotivo reencuentro con sus familias

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
En un video publicado en las redes sociales se observa el momento en el que de forma emotiva se encuentran con sus seres queridos.

Los políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri recuperaron su libertad este jueves en medio de las excarcelaciones que han tenido lugar a lo largo del día en Venezuela.

“Que bonito verte aquí”, se escucha en el emotivo video.

Durante este jueves también recuperó la libertad la activista Rocío San Miguel quien salió en en vuelo hacia España.

La líder de la democracia y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, difundió mediante sus redes sociales un sentido mensaje dirigido a los familiares de los excarcelados venezolanos que este jueves recuperaron su libertad.

Machado afirmó que lo sucedido este jueves “reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad aún muy herida termina por abrirse paso”.

