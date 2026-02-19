Delcy Rodríguez promulga ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen que administra: "Hay que saber pedir perdón"

En horas de la noche de este jueves 19 de febrero, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de amnistía previamente aprobada por la Asamblea Nacional (AN) de la dictadura.

Junto a su hermano, el presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, y junto al ministro de Interior del régimen, además solicitado por la justicia de los Estados Unidos, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez habló en cadena nacional sobre la mencionada ley.

"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo Rodríguez desde el palacio de Miraflores, en Caracas.

"Ha sido un acto de grandeza, de desprendimiento, nos estamos desprendiendo un poco de la intolerancia", acotó.

Asimismo, Rodríguez pidió a Cabello y a los actores políticos de la AN, una "revisión de casos no contemplados" en la ley de amnistía para, según sus palabras, “curar heridas”.

"Esto es para reencauzar la justicia, yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental", complementó.

Esta ley ahora debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos, los cuales han pausado su vida de manera injusta y arbitraria por un sistema represor que tiene 27 años enquistado en el poder.

Hasta el momento en que se publica esta información, la organización Foro Penal sostiene que van 448 excarcelados verificados desde el 8 de enero.

A su vez, de acuerdo con sus datos, más de 600 prisioneros políticos permanecen tras las rejas.