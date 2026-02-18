Delcy Rodríguez confirma comunicación telefónica con Gustavo Petro: "Acordamos realizar próximamente un encuentro binacional"

La encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez informó este miércoles que se comunicó telefónicamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y acordaron un encuentro para abordar temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad.

"Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, escribió Delcy Rodríguez en su cuenta de Telegram.

“Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, agregó.

Según reveló la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en conversación con EFE, la encargada del régimen venezolano viajaría esta semana a Bogotá para reunirse con Gustavo Petro.

Tras la caída de Maduro, Petro había invitado a Delcy Rodríguez a la Casa de Nariño. El encuentro con la encargada del régimen haría parte de los compromisos adquiridos por Petro con Donald Trump en la Casa Blanca.

Asimismo, Petro, tras la caída de Maduro, le pidió a Delcy Rodríguez combatir "juntos" al narcotráfico.

El mandatario ha asegurado que la región vive momentos de "turbulencia", luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Y días después de la captura de Maduro anunció que “ha invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.