Jueves, 08 de enero de 2026
"Este día reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna": María Corina Machado en mensaje a familiares de excarcelados en Venezuela

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Machado aseguró que hoy “la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso pese a la arbitrariedad”.

La líder de la democracia y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, difundió mediante sus redes sociales un sentido mensaje dirigido a los familiares de los excarcelados venezolanos que este jueves recuperaron su libertad.

Machado afirmó que lo sucedido este jueves “reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad aún muy herida termina por abrirse paso”.

“A los familiares de los rehenes y presos liberados. Hoy la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, la crueldad, y el miedo”, aseveró la Nobel de Paz.

“Durante muchos meses, años e incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente, la de la espera, la del silencio, la del hogar que se mantuvo en pie mientras el país parecía derrumbárseles encima”, puntualizó.

Afirmó que los familiares “fueron fortaleza cuando faltó la libertad". “Fueron dignidad cuando inundó la injusticia y fueron esperanzas cuando el tiempo quiso volverse castigo”.

“Nada devuelve los años robados. Nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables”, expresó.

