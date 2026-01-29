Revelan los últimos audios de la torre de control con el avión Satena que se estrelló y dejó 15 muertos

Las autoridades colombianas confirmaron la muerte de 15 personas que se encontraban a bordo del avión de la aerolínea estatal Satena, que desapareció de los radares mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

Según las primeras informaciones oficiales, la aeronave se habría estrellado en el sector conocido como Curasica, en el municipio de La Playa, en esa misma región del país.

Los pasajeros que se encontraban en el avión se reconoce el representante a la Cámara Diógenes Quintero, del Partido de la U, y el candidato al Congreso por una de las curules de paz, Carlos Salcedo, además de sus colaboradores.

Aunque aún no se sabe que causó el accidente, en el programa El Informativo de NTN24 se dieron a conocer los últimos audios de comunicación entre la tripulación y la torre de control del aeropuerto de Cúcuta. En las grabaciones se evidencia que la aeronave se preparaba para iniciar el descenso con normalidad para aterrizar en Ocaña.

“Satena 88849, comunique autoanuncios en Ocaña 122.9, buen día”, fue la última comunicación emitida por la torre de control, según los audios difundidos.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, en ningún momento la tripulación reportó fallas técnicas ni situaciones de emergencia durante el vuelo. La última instrucción registrada fue: “1016, llamar a 10 millas fuera y descenso a discreción”.

De esa manera, las autoridades continuarán con la investigación para determinar las causas del siniestro aéreo, mientras se analizan las grabaciones y otros elementos técnicos que permitan esclarecer lo ocurrido.