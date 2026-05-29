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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Espero que todas las organizaciones políticas respeten los resultados, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota": Hernán Penagos, registrador de Colombia

mayo 29, 2026
Por: Nucho Martínez
Programa: El Informativo
El funcionario también pidió a los colombianos tranquilidad en la contienda electoral.

Hernán Penagos, registrador de Colombia, recientemente envió un contundente mensaje de transparencia y respeto por el sistema electoral.

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"No hay país en la región que con más velocidad anuncie los resultados preliminares de preconteo... En Colombia el verdadero momento electoral es en la mesa de votación, Colombia tiene evidencia física de cada uno de los resultados de las mesas", expresó Penagos.

"El acto más honesto de transparencia electoral que hace la Registraduría es publicar el mismo día de las elecciones todas las actas, son tres por cada mesa de votación (...) 360.000 actas que están publicadas todas para que los partidos políticos con las campañas y la ciudadanía verifiquen. Lo que sucedió en Venezuela fue la no publicación de las actas, aquí se publican todas", acotó.

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Posteriormente pidió a los colombianos tranquilidad en la contienda electoral: "¿Por qué el lenguaje de odio tiene que ser el que prima en un proceso electoral?... ¿Por qué la ciudadanía tiene que matarse por unas elecciones?... Eso no es justo, Colombia es mucho más que eso. Las diferencias políticas se resuelven de manera pacífica", dijo.

"Espero que todas las organizaciones políticas respeten los resultados, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota", añadió.

A pocos días de que se celebren las elecciones presidenciales en Colombia, según diferentes encuestas, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia figuran como lo aspirantes más fuertes a ocupar la Casa de Nariño.

Los comicios presidenciales de Colombia de 2026 se realizarán este domingo 31 de mayo. En esta contienda se elegirá al presidente y vicepresidente de la República para el período 2026-2030.

Vale mencionar que, el periodo presidencial en Colombia es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

En caso de una posible segunda vuelta, se disputaría el 21 de junio. El artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos.

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En ese sentido, si ningún candidato obtiene esta mayoría absoluta, se debe realizar una segunda vuelta.

Ya en segunda vuelta se medirían los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en primera vuelta.

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