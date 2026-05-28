¿Ancelotti puede echar para atrás la convocatoria de Neymar para el Mundial debido a la lesión del brasileño?: Esto dice el reglamento FIFA al respecto

Recientemente, Neymar Júnior sufrió una lesión muscular de grado 2 en el gemelo de su pierna derecha y estará fuera de las canchas entre dos y tres semanas.

El parte médico oficial fue confirmado por el doctor de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, tras realizarle una resonancia magnética.

Durante las últimas horas, mucho se ha especulado sobre el supuesto reemplazo de 'Ney', en caso de que no pueda llegar al magno evento deportivo, sin embargo, desde el vestuario de la 'verdeamarela' se dio a conocer que el experimentado delantero, debido a su molestia física, no estará en el primer juego de Brasil en la fase de grupos de la venidera Copa del Mundo.

Al respecto, una de las preguntas más frecuentes encontradas en varias plataformas digitales es la siguiente: ¿Ancelotti puede echar para atrás la convocatoria de Neymar para el Mundial debido a la lesión del brasileño?

"La FIFA permite reemplazar a un jugador lesionado de la lista definitiva de 26 convocados hasta 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial. El director técnico puede convocar a un sustituto siempre y cuando se cumplan estas estrictas condiciones", reza la norma del máximo ente regulador del balompié internacional.

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"La lesión o enfermedad debe ser lo suficientemente grave como para impedir que el futbolista dispute el torneo, lo cual debe ser certificado por escrito por el médico de la selección y aprobado por el Comité Médico de la FIFA", acota.

Asimismo, en el texto se lee que "el jugador de reemplazo solo puede ser elegido de la lista provisional (de 55 futbolistas) que cada federación entregó previamente a la FIFA".

Cabe agregar que una vez realizado el cambio, según el reglamento de la FIFA "el jugador lesionado no podrá volver a ser inscrito en el torneo".

Neymar fue convocado por el técnico Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil el 18 de mayo de 2026, confirmando su lugar en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial que se celebrará próximamente en México, Estados Unidos y Canadá.