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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Cuba

EE. UU. "reafirma la generosa oferta" de dar ayuda humanitaria al pueblo cubano e insiste que está en manos del régimen aceptar

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de Cuba (AFP)
Foto de referencia de Cuba (AFP)
En un comunicado, el Gobierno señaló que sigue buscando reformas significativas al sistema comunista cubano, "que solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza".

Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos, mediante el Departamento de Estado, insistió en que su oferta de ayuda humanitaria para Cuba sigue en pie.

Según el organismo del Gobierno Trump, está en manos de la dictadura cubana aceptar el ofrecimiento, mencionando que su pueblo lo necesita de manera urgente.

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"El Departamento de Estado está reafirmando públicamente la generosa oferta de Estados Unidos para proporcionar asistencia humanitaria directa adicional al pueblo cubano", señaló.

Y agregó que "el régimen cubano debe decidir si acepta nuestra oferta o niega ayuda que salva vidas al pueblo cubano, que la necesita desesperadamente".

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En un comunicado, el Gobierno señaló que sigue buscando reformas significativas al sistema comunista cubano, "que solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza".

Según explica, mediante el secretario de Estado, Marco Rubio, se le ha ofrecido a pueblo cubano apoyo para internet satelital gratuito y de alta velocidad y 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa.

Sin embargo, Estados Unidos denuncia que el régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta asistencia al pueblo cubano necesita desesperadamente "debido a los fracasos del régimen corrupto de Cuba".

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