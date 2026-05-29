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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Violencia en Colombia

Liberan a dos secuestrados en Arauca, uno de ellos el hijo del exalcalde de Tame y coordinador de campaña de Paloma Valencia en la región

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El exalcalde confirmó en el programa La Noche la liberación de su hijo tras recibir la noticia.

Iván Alfredo Guzmán y Plácido Ovallos, de 58 años, fueron liberados tras estar secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca y entregados a una comisión humanitaria.

Guzmán es hijo del exalcalde del municipio de Tame, Alfredo Guzmán, quien se desempeña como coordinador de la campaña presidencial de Paloma Valencia en la región.

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El exalcalde confirmó en el programa La Noche la liberación de su hijo tras recibir la noticia a través de WhatsApp. "Me llegó a WhatsApp una llamada, y me dijeron, revise el WhatsApp (...) revise, que llegó esta noticia, y revisé, y sí, ahí estaba mi hijo", relató Guzmán.

Ambos secuestrados fueron entregados simultáneamente por el grupo guerrillero. Plácido Ovallos, el segundo liberado, es habitante del municipio de Fortúl, también en el departamento de Arauca.

Las autoridades no han precisado la duración exacta del cautiverio ni las circunstancias específicas del secuestro.

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El exalcalde de Tame destacó el papel de los medios nacionales en la difusión del caso. "Algo muy importante fue a nivel nacional, y ustedes lo transmitieron a nivel mundial. Algo muy extraño, el periodismo de Tame, de la cuna de la libertad, no se pronunció, nunca me llamó para hacer una locución, o hacer un anuncio, nada", señaló Alfredo Guzmán.

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