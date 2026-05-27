El régimen de Irán dice que no ve viable la reanudación de los ataques con Estados Unidos en Medio Oriente

El régimen de Irán estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques de Estados Unidos y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.

"La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos", dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.

"No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores", dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.

La postura iraní se conoció un día después de acusar a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.

La guerra en Oriente Medio estalló a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y se extendió rápidamente por múltiples frentes y envolvió a la región, a la vez que sumió en el caos los mercados energéticos mundiales.

En un comunicado, el ministerio iraní de Inteligencia afirmó este miércoles que el objetivo de Estados Unidos e Israel seguía siendo derrocar la república islámica y desmembrar el país.

"El enemigo ahora persigue por otros medios el objetivo de derrocar y fragmentar el país", señaló la nota.

Sin un claro vencedor en la guerra, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en los principales puntos de fricción de las negociaciones, que incluyen el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

Irán cerró de hecho el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para los flujos energéticos mundiales, mientras que Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes.

En el sur de Líbano, Israel llevó a cabo el martes ataques que, según el ministerio libanés de Salud, causaron la muerte de 31 personas, entre ellas al menos cuatro niños.

El régimen de Irán ha exigido que cualquier acuerdo de paz se aplique también a Líbano, donde una tregua del 17 de abril no ha logrado detener los combates iniciados cuando Hezbolá atacó a Israel a principios de marzo.