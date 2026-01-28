"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre los pasos a seguir en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

"Queremos alcanzar una fase de transición donde nosotros quedemos con una Venezuela próspera, estable y amigable", indicó Rubio.

"Podemos tener elecciones, pero si la oposición es desmantelada y vetada, no serían elecciones justas en Venezuela", agregó.

Durante su intervención, Rubio explicó que las preocupaciones iniciales tras la remoción de Nicolás Maduro se centraban en posibles escenarios de conflicto interno, enfrentamientos entre facciones y desplazamientos masivos hacia Colombia.

"Todo eso se ha evitado. Y una de las razones es por la capacidad de establecer una conversación muy directa y honesta con las personas que hoy controlan los elementos de su nación", afirmó.

El Secretario detalló un mecanismo de control sobre el petróleo venezolano sancionado. Según explicó, Estados Unidos permitirá que este petróleo salga al mercado a precios comerciales, no a los descuentos que recibía China previamente.

"A cambio, los fondos serán depositados a una cuenta que nosotros vigilaremos. Y ustedes gastarán ese dinero para el beneficio del pueblo venezolano", señaló Rubio.

Asimismo, destacó que las nuevas autoridades venezolanas "han prometido utilizar esos fondos para comprar medicina, equipamiento directamente de los Estados Unidos".

Además, mencionó que productos necesarios para el transporte del petróleo, que antes provenían de Rusia, ahora llegan desde territorio estadounidense.

Entretanto, el secretario de Estado aseguró que ya hay empleados en territorio venezolano para iniciar la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

"Tenemos un equipo en el terreno. Tenemos 70 empleados para mantener esa instalación y podemos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno. Esto permitirá obtener información en tiempo real e interactuar no solo con funcionarios dentro del régimen sino también con la sociedad civil", puntualizó.

Tras su discurso en el Senado, Rubio se reunirá con la líder democrática y Premio Nobel de Paz María Corina Machado en el Departamento de Estado de Estados Unidos.