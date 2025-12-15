Maduro dice que María Corina Machado es "la nueva Guaidó"

Nicolás Maduro cargó nuevamente contra la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien comparó con el opositor Juan Guaidó por salir de Venezuela.

El régimen intenta demoralizar a la Venezuela democrática al desprestigiar a sus líderes y traducir sus huidas como el abandono a sus seguidores.

Este domingo, el gobernante nuevamente se refirió a Machado.

Maduro apuntó contra los opositores " Juan Guaidó, Leopoldo López (al que acusó de ser agente de la CIA de toda la vida) , Carlos Vecchio, David Smolansky, Julio Borges (que vive en España a cuerpo rey) y la señora María Machado que es la nueva Guaidó".

Dijo sobre Machado que "ahora la quieren imponer , traerla en un buque de guerra a Venezuela".

"Ellos son una mafia y se involucraron con la trata de personas pero ahora hemos recuperado la economía y la economía está creciendo", dijo Maduro.

Maduro estuvo en una intervención en la XXV Cumbre Virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, donde propuso la creación de una misión para atender la crisis energética y eléctrica en Cuba.

"Una propuesta que hemos venido trabajando para en el espíritu de la Misión Milagro, es crear una Misión Especial de Energía y Electricidad del ALBA con carácter internacional, una Misión Especial para apoyar al Pueblo de Cuba contra el bloqueo y las afectaciones en sus sistema de electricidad", indicó.