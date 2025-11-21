El clásico paisa se tomará la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, jornada en la que Santa Fe y América irán en busca de sumar de a tres

El clásico paisa se tomará la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025, que se disputará durante este sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Una fecha en la que equipos como Santa Fe, América, Fortaleza y el DIM buscarán sumar sus primeros tres puntos y no dar más ventaja en esta instancia de la competencia.

El clásico antioqueño es uno de los juegos más destacados de la jornada, teniendo en cuenta los resultados que tuvieron ambas escuadras durante su primera salida por los cuadrangulares.

Para este encuentro, Atlético Nacional llega motivado tras su victoria en la fecha 1 ante el América de Cali. Un partido que tuvo como protagonista a Matheus Uribe, quien recepcionó un balón de cabeza dentro del área y lo mandó al fondo del arco defendido por Jorge Soto.

Con este único tanto, los Verdolagas se hicieron a los tres primeros puntos que lo ubican como líder del Grupo A.

VEA TAMBIÉN “Vamos Surinam”: venezolanos muestran su apoyo al equipo de la Concacaf que jugará la primera fase de la repesca contra Bolivia o

Por su lado, el Independiente Medellín no la pasó nada bien durante su primera salida; aunque tuvo el dominio del partido, no logró concretar ninguna de las opciones de peligro que generó y terminó cayendo por la mínima diferencia ante el Junior de Barranquilla, hecho que actualmente lo ubica en la cuarta casilla de su serie.

Sin embargo, los dirigidos por Alejandro Restrepo, con el objetivo claro de llegar a una nueva final, buscarán junto a su hinchada sumar sus primeras tres unidades en la competencia y no ceder más puntos de aquí en adelante.

En lo que respecta al otro juego por el Grupo B, América de Cali recibirá al Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero; saldrá en busca de la victoria, la cual le permitiría mantener vivas sus aspiraciones de ser finalista; de lo contrario, se complicaría su camino en esta instancia de la competencia.

En cuanto al Grupo A, tendremos un partido de necesitados entre Santa Fe y Fortaleza, teniendo en cuenta que ambas escuadras cayeron durante su primera salida.

Por su parte, el otro encuentro de esta serie enfrentará al Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, dos equipos que llegan motivados tras sumar de a tres en la primera jornada.

Así se jugará la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II