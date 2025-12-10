NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Dron estadounidense

Con video de alto nivel cinematográfico, revelan entrenamiento sobre drones de ataque que han recibido los marines estadounidenses en el Caribe

diciembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: Capturas de video en X de la @22nd_MEU
La jornada de preparación militar estuvo dirigida por la 2.ª División de Marines y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

La 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, una de las siete unidades expedicionarias actualmente existentes en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, reveló este miércoles el entrenamiento sobre drones de ataque que están recibiendo los marines en el Caribe, específicamente en Salinas, Puerto Rico.

Los efectivos fueron capacitados durante una jornada que, según reveló esa fuerza de tarea aeroterrestre de infantería de marina en un post publicado en su cuenta oficial de la red social X, estuvo compuesta por 10 días, del 15 al 25 de noviembre, respectivamente.

Las imágenes del entrenamiento fueron divulgadas con un video que incluyó un alto nivel cinematográfico y mostró algunos ejercicios militares, así como varios testimonios de los marines que participaron de la jornada dirigida por la 2.ª División de Marines y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

"Los Equipos de Drones de Ataque de la 2.ª División de Marines y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos están entrenando y certificando a los Marines de la 22.ª Unidad Expedicionaria en el sistema de drones con vista en primera persona Neros Archer, lo que demuestra su compromiso con la innovación, la adaptabilidad y una mejor preparación para el combate", escribió esa cuenta en X.

En el mensaje se incluyó un localizador que indicó que todo había transcurrido en el Campamento Santiago de Puerto Rico, un centro de entrenamiento conjunto que es a su vez una instalación de entrenamiento militar ubicado en Salinas, Municipio del Estado libre asociado de Puerto Rico.

Con una duración de tres minutos, planos específicos y musicalización, el clip muestra a los efectivos operando los drones de ataque mientras se comunican entre sí, igual que varios textos que indican que las operaciones "empiezan con ellos (los marines)".

En la publicación, además, se menciona al Departamento de Guerra de los Estados Unidos, liderado por el secretario Pete Hegseth, quien el mes pasado anunció la Operación Lanza del Sur para combatir el narcotráfico que afecta al hemisferio occidental.

La 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, cabe resaltar, trabaja de manera conjunta con otros cuerpos como el Comando Sur en el Caribe como parte del despliegue militar ordenado por Trump desde septiembre para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

El video subido este miércoles, entretanto, se publicó un día después de que el servicio global de tráfico aéreo Flightradar24 reportara que el avión más rastreado en la mañana del martes fue el dron no tripulado MQ-4C Triton, que atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana.

La nueva muestra del poderío militar estadounidense se suma a una amplia lista de exhibiciones por parte de las tropas norteamericanas, que ya han abierto fuego contra presuntas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo que supera la veintena de fallecidos y más de 80 bombardeos.

Aunque el Gobierno Trump justifica las ejecuciones en salvaguardar su seguridad nacional respaldada en su constitución, demócratas en el país y sectores internacionales como la ONU han calificado los ataques de "extrajudiciales", al tiempo que piden un proceso ante la justicia estadounidense en lugar de abrir fuego en aguas internacionales.

