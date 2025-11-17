NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Eliminatorias mundialistas

32 selecciones de 48 ya están clasificadas al Mundial de 2026: en los diferentes repechajes aparecen combinados como Italia, Suecia, Panamá y Bolivia

noviembre 17, 2025
Por: Nucho Martínez
Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Las repescas se jugarán mediante un mini torneo a partido único.

32 selecciones de 48 ya están clasificadas al Mundial de 2026 que se celebrará en Norteamerica, puntualmente en México, Estados Unidos y Canadá.

Estos son los combinados nacionales que desde ya dicen “presente” en el magno evento deportivo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Canadá (anfitrión), Estados Unidos (anfitrión), México (anfitrión), Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Ecuador, Brasil, Nueva Zelandia, Marruecos, Túnez, Colombia, Paraguay, Uruguay, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Qatar, Inglaterra, Costa de Marfil, Senegal, Arabia Saudita, Francia, Portugal, Noruega y Croacia.

¿Quiénes integran el Repechaje de Europa?

Estas selecciones llegan a la repesca del viejo continente tras quedar segundas en sus respectivos grupos: Italia, Irlanda, Ucrania, Albania, República Checa.

En cuanto a los que clasificaron mediante la Nations League, aparece: Rumania, Irlanda del Norte y Suecia.

El repechaje europeo se jugará mediante un mini torneo el próximo mes de marzo de 2026.

Allí, 16 selecciones, las doce segundas de la fase de grupos de las Eliminatorias Europeas más las cuatro selecciones ganadoras de grupo de la Nations League 2024-25 mejor ubicados en su ranking general que no hayan clasificado entre los primeros dos puestos de sus respectivos grupos, se enfrentarán para adquirir su boleto a la cita orbital.

La mini competición se realizará a eliminación directa, es decir, a partidos únicos. Primero se celebrarán las Semifinales en dos cotejos entre los cuatro combinados con el menor ranking de la FIFA. Falta que finalicen las Eliminatorias (el martes 18 de noviembre) para saber cómo quedarán los cruces.

En cuanto al otro repechaje que engloba al resto de confederaciones, ahora se desarrollará un formato inédito en México.

El nuevo sistema contempla un mini torneo con seis selecciones, que se celebrará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara.

A diferencia de las tradicionales series de ida y vuelta, los equipos se dividirán en dos llaves de tres países. En ese contexto, los dos peor posicionados en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, cuyo ganador enfrentará al cabeza de serie en la final.

Los vencedores de esas dos finales asegurarán los últimos boletos mundialistas.

¿Qué selecciones jugarán dicho repechaje?

  • Una de la Confederación Asiática (AFC) - Iraq o Emiratos Árabes Unidos.
  • Una de la Confederación Africana (CAF) - República Democrática del Congo.
  • Bolivia - (Conmebol).
  • Nueva Caledonia - Confederación de Oceania (OFC)
  • Jamaica y Panamá - Concacaf.

La Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá será la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA y se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

