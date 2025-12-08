NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Jossimar Calvo gimnasta colombiano - Foto: EFE
Colombia

Gimnasta colombiano Jossimar Calvo se pronunció tras verse expuesto en un atentado en Cúcuta: “Vivimos un momento muy fuerte”

diciembre 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
El deportista agradeció a Dios y a quienes han estado pendientes de su situación, teniendo en cuenta la magnitud de los hechos, la cual detalló pudo “haber sido peor”.

El gimnasta olímpico Jossimar Calvo entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de salud de él y de su esposa, luego de que en la madrugada del domingo 7 de diciembre fueran víctimas de una exposición cuando transitaban por las calles de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el deportista se movilizaba junto a su pareja cerca de Anillo Vial Oriental, cuando se activó la detonación que derribó varias torres de energía. En medio de la explosión, la onda expansiva alcanzó a impactar el vehículo en el que se movilizaban, dejándolo totalmente destruido.

Luego de ser evaluados en un centro médico, el gimnasta hizo uso de sus redes sociales para agradecer a quienes han estado pendientes de la situación y de paso entregó un parte de tranquilidad respecto a su estado de salud.

“Quiero dar primeramente las gracias a Dios, a todas las personas y a los medios de comunicación que se han tomado el tiempo de escribirnos para saber cómo estamos”, expresó Jossimar Calvo.

“Mi pareja y yo vivimos un momento muy fuerte, pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien”, añadió.

El deportista destacó que, teniendo en cuenta la magnitud de la onda expansiva y los daños que esta causó al vehículo en el que se movilizaba junto a su esposa, por fortuna no pasó a mayores con respecto a su integridad.

“Afortunadamente, todo quedó en daños materiales, y eso es una enorme bendición. Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor. Gracias de corazón por sus mensajes, por sus bendiciones y por tenernos presentes en sus oraciones”, puntualizó.

Según las autoridades, estos hechos se reportaron durante una jornada de violencia perpetrada por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde, aparte del atentado contra las torres de energía, se registraron actos violentos en diferentes partes de Cúcuta; incluso uno de ellos dejó dos policías fallecidos en el barrio La Concordia.

Temas relacionados:

Colombia

Atentado

Cúcuta

ELN

