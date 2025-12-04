"Maduro pidió 200 millones de dólares a Trump para huir": The Telegraph revela detalles de llamada en medio de presión de EE. UU. sobre el régimen

En medio de la incesante presión estadounidense para que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela, este jueves el diario británico The Telegraph reveló detalles de la conversación que mantuvieron Donald Trump y la cabeza del régimen días atrás, que el mismo presidente estadounidense dio a conocer.

De acuerdo a lo señalado por el medio inglés, Maduro le pidió a Trump conservar 200 millones de dólares de su fortuna privada, además de amnistía para sus funcionarios y refugio en un país amigo, pero el acuerdo no tuvo el visto bueno del presidente republicano.

La llamada habría durado unos 15 minutos, según detalló el medio, y habría sido insuficiente dado el rechazo de Washington a aceptar la amnistía para 100 funcionarios suyos como lo pidió Maduro.

A su vez, Maduro le habría sugerido a Trump poder huir a Cuba para permanecer cerca de Venezuela. No obstante, el presidente estadounidense propuso que huyera a China o Rusia.

La incesante presión sobre el régimen venezolano ha ido en aumento en los últimos días con la oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional.

Es por eso que el mandatario estadounidense ha insistido públicamente en la salida de Nicolás Maduro del poder, aunque sin aceptar sus condiciones.

Días atrás, Trump afirmó que el despliegue militar que sostiene en el Caribe desde hace unos meses no es una “campaña de presión”.

“No es una campaña de presión; creo que va mucho más allá. Pero hablé brevemente con (Maduro) y le dije un par de cosas. Ya veremos qué pasa”, empezó diciendo.

El mandatario estadounidense continuó diciendo: “Venezuela envía drogas, nos envían gente que no deberían estar enviando. Han vaciado sus prisiones y los llevan a nuestro país. Asesinos, narcotraficantes del más alto nivel, pandilleros no los envían”.