NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Alerta

Alemania emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y advierte lo que podría pasar

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto referencia | AFP
Foto referencia | AFP
Piden evitar especialmente las zonas fronterizas.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

Alemania emitió este lunes una alerta oficial desaconsejando a sus ciudadanos viajar a Venezuela y advirtiendo evitar completamente las zonas fronterizas por el deterioro acelerado de la seguridad.

"La situación en Venezuela es actualmente tensa", dice el comunicado que se emite en momentos en que varias aerolíneas han suspendido sus vuelos con el país gobernado por Maduro, y al que Estados Unidos ha advertido sobre acciones para derrotar al Cartel de los Soles.

o

De hecho, el Cartel fue designado a partir de este lunes como Organización Terrorista Extranjera y así aparece en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado.

"Por la presente, designo a la organización antes mencionada y sus respectivos alias como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA). Esta determinación se publicará en el Registro Federal. La designación entrará en vigor a partir de su publicación" se menciona en el Registro Federal.

Según el procedimiento, transcurrido un plazo de siete días desde el anuncio de la decisión y si el Congreso no decide bloquearla, se publica un aviso en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigor.

o

Por esta razón varios países han advertido sobre la delicada situación en Venezuela.

En el caso de Alemania, argumenta la posibilidad de "que la situación de seguridad se agrave en cualquier momento, incluso con poca antelación. Esto podría resultar no solo en cierres de carreteras a nivel nacional, un aumento de los controles policiales y la interrupción de los viajes, sino también en restricciones adicionales a las redes móviles y al acceso a internet."

RIESGO PARA LOS EUROPEOS

Alemania advirtió que al ingresar a Venezuela ciudadanos alemanes y europeos pueden verse sometidos a intensos controles e interrogatorios e incluso pueden ser detenidos acusados de apoyo al terrorismo.

"Una asistencia consular en esos casos, hasta el momento, no ha sido posible", concluye el documento.

Sobre el impacto práctico de la medida tomada a partir de hoy por Estados Unidos, que coincide con el fortalecimiento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, mencionó que amplía la gama de opciones frente a Venezuela.

"Da a nuestro Departamento más herramientas para ofrecerle opciones al presidente", declaró el pasado jueves el secretario de Guerra.

La designación se da, además, horas después de que cuatro funcionarios estadounidenses le indicaran, bajo condición de anonimato, a Reuters que Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días.

Temas relacionados:

Alerta

Despliegue militar de Estados Unidos

Emergencia

Crisis en Venezuela

Alemania

Régimen de Maduro

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Huracán Melissa
Cuba

El "extremadamente peligroso" huracán Melissa tocó tierra en Cuba tras dejar a Jamaica convertida en "zona de desastre"

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Estados Unidos

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Clic Verde exploró este año una iniciativa ambiental y cultural en el Amazonas colombiano
Colombia

Niños se convirtieron en ‘guardianes del Amazonas’ en encuentro que les dio voz de cara a la COP30

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Huracán Melissa
Cuba

El "extremadamente peligroso" huracán Melissa tocó tierra en Cuba tras dejar a Jamaica convertida en "zona de desastre"

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Estados Unidos

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Clic Verde exploró este año una iniciativa ambiental y cultural en el Amazonas colombiano
Colombia

Niños se convirtieron en ‘guardianes del Amazonas’ en encuentro que les dio voz de cara a la COP30

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Cédula de identidad en Venezuela
Nacionalidad

Legislación venezolana contradice a Maduro: El derecho a la nacionalidad es inderogable

Luis Díaz, Richard Ríos y James Rodríguez - Foto AFP
Selección Colombia

El inesperado detalle mundialista con el que la Federación Colombiana de Fútbol está recibiendo a los jugadores de la selección

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Maduro

Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre