Alemania emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y advierte lo que podría pasar

Alemania emitió este lunes una alerta oficial desaconsejando a sus ciudadanos viajar a Venezuela y advirtiendo evitar completamente las zonas fronterizas por el deterioro acelerado de la seguridad.

"La situación en Venezuela es actualmente tensa", dice el comunicado que se emite en momentos en que varias aerolíneas han suspendido sus vuelos con el país gobernado por Maduro, y al que Estados Unidos ha advertido sobre acciones para derrotar al Cartel de los Soles.

De hecho, el Cartel fue designado a partir de este lunes como Organización Terrorista Extranjera y así aparece en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado.

"Por la presente, designo a la organización antes mencionada y sus respectivos alias como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA). Esta determinación se publicará en el Registro Federal. La designación entrará en vigor a partir de su publicación" se menciona en el Registro Federal.

Según el procedimiento, transcurrido un plazo de siete días desde el anuncio de la decisión y si el Congreso no decide bloquearla, se publica un aviso en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigor.

Por esta razón varios países han advertido sobre la delicada situación en Venezuela.

En el caso de Alemania, argumenta la posibilidad de "que la situación de seguridad se agrave en cualquier momento, incluso con poca antelación. Esto podría resultar no solo en cierres de carreteras a nivel nacional, un aumento de los controles policiales y la interrupción de los viajes, sino también en restricciones adicionales a las redes móviles y al acceso a internet."

RIESGO PARA LOS EUROPEOS

Alemania advirtió que al ingresar a Venezuela ciudadanos alemanes y europeos pueden verse sometidos a intensos controles e interrogatorios e incluso pueden ser detenidos acusados de apoyo al terrorismo.

"Una asistencia consular en esos casos, hasta el momento, no ha sido posible", concluye el documento.

Sobre el impacto práctico de la medida tomada a partir de hoy por Estados Unidos, que coincide con el fortalecimiento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, mencionó que amplía la gama de opciones frente a Venezuela.

"Da a nuestro Departamento más herramientas para ofrecerle opciones al presidente", declaró el pasado jueves el secretario de Guerra.

La designación se da, además, horas después de que cuatro funcionarios estadounidenses le indicaran, bajo condición de anonimato, a Reuters que Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días.