NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Arcángel

Cantante estadounidense apuntó contra artistas que hacen conciertos en Venezuela: "Un poco más de empatía con nuestros hermanos"

noviembre 5, 2025
Por: Diana Pérez
Arcángel | Foto: AFP
Arcángel | Foto: AFP
No es la primera vez que el artista habla de Venezuela y el negarse a hacer conciertos allá.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El reguetonero estadounidense Austin Agustín Santos, mejor conocido en el mundo de la música como Arcángel, desató una nueva polémica.

El intérprete de ‘Sigues con él’ se encuentra en el ojo del huracán tras revelar la razón por la que no incluye a Venezuela en sus giras musicales.

El cantante publicó en su historia de Instagram un mensaje en el que deja en claro que no va a ir a Venezuela hasta que el pueblo “no sea libre”.

Arcángel empezó su contundente mensaje diciendo: “Por testimonios como el que verán en la siguiente historia es que no existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela hasta que el pueblo sea libre”.

El artista apuntó contra sus colegas que han decidido hacer caso omiso a la situación actual del país sudamericano para dar conciertos ahí.

o

“A ti, colega, que aún sigues aceptando dinero, con mucho respeto te lo digo, solo ponte en el lugar de esas personas humildes que no tienen las mismas oportunidades que tú, esas personas que sufren porque antes vivían en un país donde lo tenían todo y hoy en día están en otro país pasando necesidades y extrañando a sus seres queridos”, añadió.

El artista continuó diciendo: “Varios de nosotros tenemos millones en nuestras cuentas. Entonces, ¿Qué les cuesta decir que no? Un poco más de empatía con nuestros hermanos”.

Tras eso publicó un testimonio de una venezolana que, con rabia, se queja del régimen de Nicolás Maduro.

No es la primera vez que el artista habla de Venezuela y el negarse a hacer conciertos allá.

En julio de 2024, el cantante publicó unas historias en las que rechazó que los artistas sigan haciendo conciertos allá.

En ese entonces, afirmó: “Todavía no es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar allá en otro lugar hay gente muriendo con hambre y pasando necesidades”.

“Cuando los vuelvan a llamar para cantar allá digan que no, que algunos de ustedes no tienen la necesidad de aceptar ese dinero”, puntualizó.

El intérprete de ‘Hace mucho tiempo’ comentó: “yo tomé la decisión desde el 2012 siendo Venezuela uno de mis más grandes mercados”.

“Pero yo soy humano y para mí la gente vale más. El mundo está lleno de plata y más países para hacer shows”, agregó.

Todo esto en medio de la celebración que hace de dos décadas de dedicación al mundo de la música con su recorrido ‘Visitando las 7 Maravillas del Mundo’.

Un recorrido que ha documentado en su canal de YouTube y que hace con el conseguir inspiración para trabajar en su nuevo álbum de estudio.

Temas relacionados:

Arcángel

Cantante

Régimen de Maduro

Crisis en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 7 muertos: "se espera que esa cifra aumente"

Más de Entretenimiento

Ver más
La cantante colombiana Shakira en su gira 'Las mujeres ya no lloran' (EFE)
Shakira

"Ni Piqué se atrevió a tanto": Shakira posó con unos cuernos por noble causa y provocó reacciones entre sus seguidores

Receta de pasta fría cremosa - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa

La cantante colombiana Shakira en su gira por Latinoamérica. (EFE)
Canción de Shakira

Shakira comparte primeras imágenes de video ‘Aniversario’ que acompaña nuevas versiones de éxitos que cumplen 30 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Iker Casillas (AFP)
Iker Casillas

Iker Casillas fue víctima millonario robo: una empleada suya y otra persona fueron detenidas por el caso cuando intentaban huir del país

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Lula da Silva - Foto: AFP
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula confirma que se presentará para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana ganadora del Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

La cantante colombiana Shakira en su gira 'Las mujeres ya no lloran' (EFE)
Shakira

"Ni Piqué se atrevió a tanto": Shakira posó con unos cuernos por noble causa y provocó reacciones entre sus seguidores

Receta de pasta fría cremosa - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa

Vladimir Padrino López - EFE
Régimen de Maduro

Ministro de Defensa del régimen de Maduro dice que militares no permitirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda