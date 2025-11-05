Cantante estadounidense apuntó contra artistas que hacen conciertos en Venezuela: "Un poco más de empatía con nuestros hermanos"

El reguetonero estadounidense Austin Agustín Santos, mejor conocido en el mundo de la música como Arcángel, desató una nueva polémica.

El intérprete de ‘Sigues con él’ se encuentra en el ojo del huracán tras revelar la razón por la que no incluye a Venezuela en sus giras musicales.

El cantante publicó en su historia de Instagram un mensaje en el que deja en claro que no va a ir a Venezuela hasta que el pueblo “no sea libre”.

Arcángel empezó su contundente mensaje diciendo: “Por testimonios como el que verán en la siguiente historia es que no existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela hasta que el pueblo sea libre”.

El artista apuntó contra sus colegas que han decidido hacer caso omiso a la situación actual del país sudamericano para dar conciertos ahí.

“A ti, colega, que aún sigues aceptando dinero, con mucho respeto te lo digo, solo ponte en el lugar de esas personas humildes que no tienen las mismas oportunidades que tú, esas personas que sufren porque antes vivían en un país donde lo tenían todo y hoy en día están en otro país pasando necesidades y extrañando a sus seres queridos”, añadió.

El artista continuó diciendo: “Varios de nosotros tenemos millones en nuestras cuentas. Entonces, ¿Qué les cuesta decir que no? Un poco más de empatía con nuestros hermanos”.

Tras eso publicó un testimonio de una venezolana que, con rabia, se queja del régimen de Nicolás Maduro.

No es la primera vez que el artista habla de Venezuela y el negarse a hacer conciertos allá.

En julio de 2024, el cantante publicó unas historias en las que rechazó que los artistas sigan haciendo conciertos allá.

En ese entonces, afirmó: “Todavía no es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar allá en otro lugar hay gente muriendo con hambre y pasando necesidades”.

“Cuando los vuelvan a llamar para cantar allá digan que no, que algunos de ustedes no tienen la necesidad de aceptar ese dinero”, puntualizó.

El intérprete de ‘Hace mucho tiempo’ comentó: “yo tomé la decisión desde el 2012 siendo Venezuela uno de mis más grandes mercados”.

“Pero yo soy humano y para mí la gente vale más. El mundo está lleno de plata y más países para hacer shows”, agregó.

Todo esto en medio de la celebración que hace de dos décadas de dedicación al mundo de la música con su recorrido ‘Visitando las 7 Maravillas del Mundo’.

Un recorrido que ha documentado en su canal de YouTube y que hace con el conseguir inspiración para trabajar en su nuevo álbum de estudio.