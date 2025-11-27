NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
América Latina

América Latina y el Caribe alcanzan su nivel más bajo de pobreza monetaria, según organismo de la ONU

noviembre 27, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
América Latina | Foto Canva
Los indicadores destacados fueron: educación, vivienda, remuneraciones y acceso a la salud.

La pobreza en América Latina disminuyó 2,2 puntos porcentuales en 2024 frente al año previo y afecta al 25,5% de la población, el nivel más bajo desde que hay datos comparables, informó el miércoles la comisión Cepal.

El año pasado, 162 millones de latinoamericanos vivían en situación de pobreza en la región, de los cuales 62 millones estaban en condición de pobreza extrema.

"La incidencia de la pobreza monetaria (medida por ingreso, ndlr) observada en 2024 en la región constituye el valor más bajo desde que hay datos comparables", dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su "Panorama Social" de 2025.

La reducción de la pobreza se explica, principalmente, por los resultados de México y, en menor medida, de Brasil.

"Esto es así, fundamentalmente, por el peso demográfico de estos países, que representan el 52% de la población total", pese a que no fue donde cayó más la pobreza, afirmó en conferencia de prensa José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

En ambos casos, al tratarse de una medición por ingresos, influyó el aumento del monto de los salarios reales.

En México también influyó, entre otros factores, la política de becas universitarias, las transferencias estatales a poblaciones vulnerables y la universalización de las pensiones, dijo el secretario ejecutivo del ente técnico dependiente de Naciones Unidas.

La caída de los niveles pobreza en América Latina se da en un contexto de normalización post pandemia, con una recuperación del mercado laboral y una paulatina disminución de los niveles de inflación.

Adicionalmente, el aumento de precios, asociado a otros impactos como la guerra en Ucrania, que afectó en especial a los alimentos y la energía, también empezó a ceder.

Para 2025, la Cepal proyecta una leve reducción de la pobreza, debido a las "limitadas perspectivas de crecimiento regional".

No obstante, el organismo alertó que la concentración del ingreso sigue siendo extremo en América Latina: el 10% más rico capta el 34,2% de los recursos, mientras que el 10% más pobre sólo recibe el 1,7%.

Finalmente, "El índice de Gini (que mide la desigualdad de los ingresos, ndlr) promedio de América Latina y el Caribe es el más alto de todas las regiones del mundo, y sólo inferior a una subregión de África (África Subsahariana)", afirma Cepal en su informe.

