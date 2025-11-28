'El viejo-viejo', 'Flipper' y 'El menor': Cayó grupo que acosó y extorsionó a más de 30 empresas en Aragua

Los azotes de decenas de empresas que debían pagar vacunas en Aragua fueron detenidos, según la policía científica, CICPC.

Todos se encargaban de investigar a los comerciantes, obtener sus números telefónicos para luego intimidarlos, amenazarlos de muerte, disparar a sus locales o causar explosiones en el sector San Vicente, pero también en zonas aledañas.

Quienes no se sometían a la voluntad de los delincuentes eran atacados en sus propios locales, según distintas denuncias e investigaciones de los detectives.

La información del director del CICPC, asegura que los arrestos fueron posibles gracias a un minucioso trabajo de investigación realizado por la División de Investigaciones de Extorsión.

Tras esto, fueron detenidos Every Antonio Rodríguez Gaviria (30) y Jhon Jairo Márquez Vásquez (22), encargados de cobrar a las empresas el dinero producto de las extorsiones.

También se detuvo a Edwin Jesús Duarte Arévalo (55), encargado de recibir por autorización de los delincuentes, bienes, títulos, beneficios, dinero, entre otros, "provenientes de empresarios para la cancelación de las extorsiones, obteniendo este lucros económicos".

Los delincuentes, detenidos en San Vicente, estado Aragua, pertenecían a la banda de alta peligrosidad El Fliper o Los Negritos de San Vicente, "quienes tenían como modus operandi intimidar y coaccionar a los comerciantes mediante amenazas de muerte".

"Por estos hechos, se identificó e individualizó a los demás integrantes, identificados como Kenffersson Josué Sevilla Arteaga, (a) El Flipper (detenido en Colombia); Giovanni Vicente Mosquera Serrano, (a) Viejo-Viejo; requeridos por diversos delitos; además, con notificación roja ante Interpol, Ender Josué González Escalante,(a) El Menor; Jaime Emilio De Abreu González, (a) Jaimito o Jaime San Vicente, todos con órdenes de aprehensión por extorsión y terrorismo".

Se esperan otras órdenes de aprehensiones y allanamientos que permitan la desarticulación de esta mafia que pretende atacar a los comerciantes que apuestan al perfecto avance de nuestro país.

El Cicpc incautó municiones, divisas americanas, más de 50 mil bolívares en efectivo, dos cascos, prendas de vestir, seis teléfonos, varias motocicletas y un Ford Fiesta, año 2009, placas AA426IV; cabe destacar que el automóvil es propiedad de la ex esposa de Edwin Duarte, quien fue también detenida por presentar una solicitud por aprovechamiento de cosas provenientes del delito.