NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Robo

Roban cargamento de 20 mil municiones del Ejército de Alemania cuando el conductor dormía en un hotel: se percataron en la entrega en el cuartel

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Ejército de Alemania - EFE
Ejército de Alemania - EFE
El hurto de la carga tuvo lugar en un estacionamiento no vigilado en Magdeburgo.

El Ejército de Alemania sufrió un importante robo de un cargamento de municiones cuando era transportado por un civil, confirmó un portavoz de las Fuerzas Armadas tras informes de la prensa.

De acuerdo con reportes de los sitios web de la revista alemana Der Spiegel y de la radio local MDR, el hurto de las 20.000 municiones tuvo lugar en un estacionamiento no vigilado, en Magdeburgo, cuando el conductor dormía en un hotel vecino.

o

Hasta la fecha no se ha filtrado información de los presuntos ladrones, y el Ejército no quiso precisar el tipo ni la cantidad exacta de municiones sustraídas.

Además, no se ha precisado información sobre cómo los delincuentes lograron identificar que la carga iba a quedar en el sitio sin vigilancia. "Se constató el robo en el momento de la entrega en el cuartel", declaró un portavoz del Ejército.

Aunque son pocos los detalles que se han entregado sobre el hecho, se supo que se abrió una investigación, según dijo un portavoz de la Policía, quien se negó a dar más detalles argentando "razones tácticas".

o

Según fuentes del Ejército alemán, que fueron citadas por Der Spiegel, es poco probable que el robo haya sido una casualidad, por lo que se apunta a que los ladrones esperaron a que el chofer se detuviera para dormir.

El mismo medio indicó que el Ministerio de Defensa prevé dos choferes para la movilización de este tipo de carga con el objetivo de que siempre haya al menos uno vigilando la carga. No obstante, para este caso solo se designó un solo conductor, por lo que la empresa civil de transporte no respetó las pautas de seguridad para la misma.

Temas relacionados:

Robo

Ejército

Alemania

Militares

Armas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Elecciones en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

Experto afirma que los hondureños escucharon "el llamado" que buscaba "evitar seguir con el socialismo"

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares (Agencia EFE)
Vuelos internacionales

España asegura que protegerá a sus aerolíneas ante ultimátum del régimen de Maduro

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee - AFP
Daddy Yankee

Tras su reciente colaboración, Bizarrap y Daddy Yankee ahora compartirán escenario: "Vamos a tener un show espectacular"

Foto referencia | Canva
Fútbol turco

Diecisiete jugadores de un mismo club fueron suspendidos por participar en un escándalo de apuestas deportivas

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares (Agencia EFE)
Vuelos internacionales

España asegura que protegerá a sus aerolíneas ante ultimátum del régimen de Maduro

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

Jim Carrey y Taylor Momsen | Foto: AFP
Jim Carrey

Así fue el emotivo reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años del estreno de ‘El Grinch’

El futbolista Neymar. (AFP)
Neymar

Neymar sufre su cuarta lesión del año y deja a un comprometido Santos peleando por el descenso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre