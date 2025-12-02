Roban cargamento de 20 mil municiones del Ejército de Alemania cuando el conductor dormía en un hotel: se percataron en la entrega en el cuartel

El Ejército de Alemania sufrió un importante robo de un cargamento de municiones cuando era transportado por un civil, confirmó un portavoz de las Fuerzas Armadas tras informes de la prensa.

De acuerdo con reportes de los sitios web de la revista alemana Der Spiegel y de la radio local MDR, el hurto de las 20.000 municiones tuvo lugar en un estacionamiento no vigilado, en Magdeburgo, cuando el conductor dormía en un hotel vecino.

Hasta la fecha no se ha filtrado información de los presuntos ladrones, y el Ejército no quiso precisar el tipo ni la cantidad exacta de municiones sustraídas.

Además, no se ha precisado información sobre cómo los delincuentes lograron identificar que la carga iba a quedar en el sitio sin vigilancia. "Se constató el robo en el momento de la entrega en el cuartel", declaró un portavoz del Ejército.

Aunque son pocos los detalles que se han entregado sobre el hecho, se supo que se abrió una investigación, según dijo un portavoz de la Policía, quien se negó a dar más detalles argentando "razones tácticas".

Según fuentes del Ejército alemán, que fueron citadas por Der Spiegel, es poco probable que el robo haya sido una casualidad, por lo que se apunta a que los ladrones esperaron a que el chofer se detuviera para dormir.

El mismo medio indicó que el Ministerio de Defensa prevé dos choferes para la movilización de este tipo de carga con el objetivo de que siempre haya al menos uno vigilando la carga. No obstante, para este caso solo se designó un solo conductor, por lo que la empresa civil de transporte no respetó las pautas de seguridad para la misma.