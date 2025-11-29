NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra Hegseth defiende ataques a narcolanchas tras informe de prensa sobre orden que habría dado en medio del despliegue en el Caribe

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth-Foto: EFE
Pete Hegseth argumentó que el objetivo es “detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas”.

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió las operaciones armadas que su país adelanta en aguas del mar Caribe contra el narcoterrorismo, luego de un informe que publicó el diario The Washington Post que revela que él habría dado la orden de matar a todos los tripulantes en el primer ataque contra una narcolancha.

De acuerdo con el diario, un impacto en la lacha “dejó inicialmente a dos sobrevivientes aferrados a la embarcación”, pero Mitch Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, ordenó un segundo ataque para cumplir las órdenes iniciales de Hegseth.

Pese a que el secretario de Guerra no mencionó al diario, en un reciente mensaje en redes sociales, argumentó que los ataques pretendían ser “letales y cinéticos".

“Como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria”, mencionó.

Hegseth argumentó que el objetivo es “detener las drogas letales, destruir narcolanchas y eliminar a los narcoterroristas” que han envenenado a los estadounidenses.

“Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”, mencionó.

Asimismo, criticó a la administración Biden por su estrategia que, según él, permitió que millones de personas, incluidos cárteles peligrosos y afganos sin antecedentes, inundaran de drogas y violencia las calles.

“El gobierno de Trump ha cerrado la frontera y ha tomado la ofensiva contra los narcoterroristas. Biden mimó a los terroristas; nosotros los matamos”, criticó.

Para el secretario de Guerra, las operaciones en el Caribe son “legales” bajo el derecho estadounidense y el derecho internacional porque dichas acciones cumplen con las reglas de los conflictos armados.

Finalmente, Hegseth afirmó que siempre respaldará a los soldados del Comando Sur porque arriesgan sus vidas a diario con el objetivo de proteger a los Estados Unidos.

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Tormenta solar | AFP
Tormenta solar

Tormenta solar extrema provocó una aurora boreal visible en EE. UU. y expertos advierten que “la Tierra está en línea de fuego”: estas son las imágenes

Miguel Uribe Londoño | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"La plata del asesinato de Miguel vino de Venezuela": padre del asesinado líder político colombiano Miguel Uribe Turbay

Vuelos cancelados- Foto: EFE
Aerolíneas

Aerocivil de Colombia confirma que 1.500 viajeros han sido afectados por cancelaciones de vuelos a Venezuela: revela aerolíneas que siguen operando

Incendio en Hong Kong (AFP)
Hong Kong

Incendio en Hong Kong deja 94 muertos y decenas de desaparecidos: ya es catalogado como "el peor" en casi 80 años

Trofeo de la Copa del Mundo - Fotos: EFE
Mundial 2026

Se conoce la lista de las 12 selecciones que serán cabeza de grupos del Mundial de 2026: ¿le alcanzó a Colombia?

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Una abogada en su oficina / Agentes del SEBIN - Fotos: EFE / Pexels
CIDH

"Hemos identificado una serie de patrones de violaciones al derecho humano": Kelvi Zambrano sobre la persecución de abogados en Venezuela

