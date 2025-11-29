Secretario de Guerra Hegseth defiende ataques a narcolanchas tras informe de prensa sobre orden que habría dado en medio del despliegue en el Caribe

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió las operaciones armadas que su país adelanta en aguas del mar Caribe contra el narcoterrorismo, luego de un informe que publicó el diario The Washington Post que revela que él habría dado la orden de matar a todos los tripulantes en el primer ataque contra una narcolancha.

De acuerdo con el diario, un impacto en la lacha “dejó inicialmente a dos sobrevivientes aferrados a la embarcación”, pero Mitch Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, ordenó un segundo ataque para cumplir las órdenes iniciales de Hegseth.

Pese a que el secretario de Guerra no mencionó al diario, en un reciente mensaje en redes sociales, argumentó que los ataques pretendían ser “letales y cinéticos".

"Como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria", mencionó.

Hegseth argumentó que el objetivo es “detener las drogas letales, destruir narcolanchas y eliminar a los narcoterroristas” que han envenenado a los estadounidenses.

“Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”, mencionó.

Asimismo, criticó a la administración Biden por su estrategia que, según él, permitió que millones de personas, incluidos cárteles peligrosos y afganos sin antecedentes, inundaran de drogas y violencia las calles.

“El gobierno de Trump ha cerrado la frontera y ha tomado la ofensiva contra los narcoterroristas. Biden mimó a los terroristas; nosotros los matamos”, criticó.

Para el secretario de Guerra, las operaciones en el Caribe son “legales” bajo el derecho estadounidense y el derecho internacional porque dichas acciones cumplen con las reglas de los conflictos armados.



Finalmente, Hegseth afirmó que siempre respaldará a los soldados del Comando Sur porque arriesgan sus vidas a diario con el objetivo de proteger a los Estados Unidos.