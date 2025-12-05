NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Así quedaron definidos los grupos para el Mundial 2026 en el que Colombia se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo por primera vez en la historia

diciembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo/ James Rodríguez - Foto AFP
El sorteo tuvo lugar este viernes en Washington, Estados Unidos, que albergará junto a México y Canadá la edición del próximo año.

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizó este viernes en Washington, Estados Unidos, que será para esta nueva edición uno de los países anfitriones junto a Canadá y México.

La selección Colombia, al igual que todas las federaciones que participarán, estaban al tanto de los combinados a los que les tocará enfrentarse en la fase fe grupos para iniciar su preparación de cara a la esperada competencia.

Colombia quedó ubicado en el grupo K y se medirá contra Portugal, Nueva Caledonia, y el ganador del repechaje entre Congo/ Jamaica/ Nueva Caledonia.

El calendario del Mundial 2026 será presentado por la FIFA este sábado 6 de diciembre, cuando se darán a conocer las fechas y horarios en los que se desarrollará cada partido.

La jornada para conocer el calendario está programada, al igual que la del viernes, al mediodía en Washington. Allí también se confirmarán las sedes, según informó la FIFA en un comunicado el lunes.

El calendario completo, con su versión final, cabe resaltar, se confirmará en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas de clasificación restantes a través de las eliminatorias europeas y de la FIFA.

El que es el evento más importante del fútbol a nivel global se celebrará en 16 ciudades de los tres países norteamericanos. A la fecha ya se han vendido casi dos millones de entradas para los encuentros.

Desde el próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio del próximo año se desarrollará la cita: una edición sin precedentes.

Por primera vez un Mundial de fútbol de la FIFA acogerá a 48 selecciones distintas y albergará un total de 104 partidos.

Así quedaron definidos Mundial los grupos para el Mundial 2026

Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Dinamarca/ Macedonia/ República Checa/ Irlanda

Grupo B
Canadá
Italia/ Islandia del Norte/ Gales/ Bosnia y Herzegovina
Catar
Suiza

Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia

Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Turquía/ Rumania/ Eslovaquia/ Kosovo

Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador

Grupo F
Países Bajos
Japón
Ucrania/ Suecia/ Polonia/ Albania
Túnez

Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Jordania

Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay

Grupo I
Francia
Senegal
Irak/ Bolivia/ Venezuela
Noruega

Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania

Grupo K
Portugal
Congo/ Jamaica/ Nueva Caledonia
Uzbekistán
Colombia

Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá

