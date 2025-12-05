Así quedaron definidos los grupos para el Mundial 2026 en el que Colombia se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo por primera vez en la historia

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizó este viernes en Washington, Estados Unidos, que será para esta nueva edición uno de los países anfitriones junto a Canadá y México.

La selección Colombia, al igual que todas las federaciones que participarán, estaban al tanto de los combinados a los que les tocará enfrentarse en la fase fe grupos para iniciar su preparación de cara a la esperada competencia.

Colombia quedó ubicado en el grupo K y se medirá contra Portugal, Nueva Caledonia, y el ganador del repechaje entre Congo/ Jamaica/ Nueva Caledonia.

El calendario del Mundial 2026 será presentado por la FIFA este sábado 6 de diciembre, cuando se darán a conocer las fechas y horarios en los que se desarrollará cada partido.

La jornada para conocer el calendario está programada, al igual que la del viernes, al mediodía en Washington. Allí también se confirmarán las sedes, según informó la FIFA en un comunicado el lunes.

El calendario completo, con su versión final, cabe resaltar, se confirmará en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas de clasificación restantes a través de las eliminatorias europeas y de la FIFA.

El que es el evento más importante del fútbol a nivel global se celebrará en 16 ciudades de los tres países norteamericanos. A la fecha ya se han vendido casi dos millones de entradas para los encuentros.

Desde el próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio del próximo año se desarrollará la cita: una edición sin precedentes.

Por primera vez un Mundial de fútbol de la FIFA acogerá a 48 selecciones distintas y albergará un total de 104 partidos.

Así quedaron definidos Mundial los grupos para el Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Dinamarca/ Macedonia/ República Checa/ Irlanda

Grupo B

Canadá

Italia/ Islandia del Norte/ Gales/ Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía/ Rumania/ Eslovaquia/ Kosovo

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ucrania/ Suecia/ Polonia/ Albania

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Jordania

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak/ Bolivia/ Venezuela

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Congo/ Jamaica/ Nueva Caledonia

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá