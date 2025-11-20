"Es penoso en lo que ha caído este gobierno": analista político sobre respuesta de la manifestación 'Generación Z' en México

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que la segunda manifestación de la Generación Z, registrada este jueves tuvo una concentración de 150 personas.

Minutos antes de las 10:00 de la mañana de este jueves, la fuerzas de orden público desalojaron a usuarios del Metro en estaciones como Doctores, Salto del Agua, Bellas Artes y Garibaldi de la linea ocho, así como Juárez y Balderas de la línea 3, San Antonio Abad, Pino Suárez , Hidalgo y Revolución de la línea 2, y Balderas, Isabel la Católica de la línea 1.

De acuerdo con los uniformados, estos desalojos fueron para evitar que manifestantes de la Segunda Marcha de la Generación Z se congregaran en inmediaciones de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Al respecto, el analista político Francisco Rico-Toro, habló en NTN24. “Es penoso en lo que ha caído este gobierno”, se está dividiendo a la población”, expresó el entrevistado.

“La gente lo que quiere es ser escuchada, este gobierno le ha cerrado la entrada al zócalo, se le salió a reprimir violentamente, fue una represión desmedida... El joven Exon Andrade ha tenido que abandonar el país, víctima de acoso incluso por parte del crimen organizado, no es la forma en la que un gobierno debe responder”, agregó.

La primera marcha contra el oficialismo mexicano, vale recordar, dejó 120 heridos y 40 detenidos tras los choques con la policía al final de la jornada.

Según reportes, la represión y el uso excesivo de la fuerza policial quedó en evidencia en México, especialmente en el contexto de las protestas de la "Generación Z" contra la inseguridad y la violencia, que tuvieron lugar la semana pasada.

En varios videos que circulan en rede se observa dicha represión hacia los manifestantes con violencia, incluyendo el uso de piedras por parte de algunos uniformados.

El gobierno, encabezado por la mandataria de izquierda, Claudia Sheinbaum, señaló que lo ocurrido tuvo relación con una campaña digital orquestada por la oposición.