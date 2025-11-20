NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Miss Universo

Concursante de Miss Universo sufrió aparatosa caída y tuvo que ser hospitalizada: el hecho quedó registrado en video

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Corona del Miss Universo - Foto de referencia: EFE
Corona del Miss Universo - Foto de referencia: EFE
La organización Miss Universo de Jamaica emitió un comunicado en el que explicó más detalles del incidente.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Durante un evento del certamen de belleza Miss Universo se registró un impactante momento cuando la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, se cayó del escenario durante la ronda preliminar de traje de gala.

Videos difundidos en las redes sociales mostraron a Henry caminando por el escenario con un vestido naranja de lentejuelas, mirando al público antes de caer del escenario principal del concurso, que actualmente se celebra en Tailandia.

o

Tras el incidente, los organizadores del certamen precisaron que la concursante fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde recibió atención médica. Además, recalcaron que, tras la caída, no presentaba lesiones que pusieran en peligro su vida.

“Estuve allí con ella y su familia, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención. Permanecerá en observación durante el resto de la noche y seguiremos en contacto con su familia para apoyarla”, escribió Raúl Rocha, presidente del certamen Miss Universo, en un mensaje en su cuenta de Instagram.

o

Por su parte, la organización Miss Universo de Jamaica emitió un comunicado en el que explicó más detalles del incidente y pidió mantener la esperanza frente a la situación.

“Pedimos amablemente a todos que se mantengan positivos, la mantengan en sus oraciones y eviten pensamientos negativos”, se lee en el comunicado.

Puntualizó que profesionales médicos evaluaron su condición con el fin de determinar si tenía lesiones graves que comprometieran su salud. Por fortuna está fuera de peligro, pero continuará en su recuperación bajo el cuidado de los especialistas.

¿Cuándo es la gran final de Miss Universo?

La gran final tendrá lugar el 21 de noviembre y las candidatas de más de 125 países competirán por la corona y llevarse el título de mujer más bella del mundo.

Temas relacionados:

Miss Universo

Caída

Modelo

Concurso de belleza

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Entretenimiento

Ver más
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Así fue como la hija de Cristiano Ronaldo interrumpió la propuesta de matrimonio del jugador a Georgina Rodríguez

Concierto genérico / FOTO: EFE
Christian Nodal

Artista mexicano critica política migratoria de Donald Trump durante un concierto en Estados Unidos: "Ha sido algo muy fuerte para mí"

Shakira - EFE
Shakira

Los dos consejos clave que Shakira le dio a su sobrino para que triunfe en el mundo de la música

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bloqueo de buses de TransMilenio en Bogotá - Foto NTN24/ Bogotanos celebran Halloween - Foto AFP
Movilidad Bogotá

Caos en la movilidad de Bogotá: estos son los puntos más afectados por manifestaciones de motociclistas que rechazan medidas de restricción en Halloween

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro ordenó bombardeo contra un alto mando de las disidencias de las FARC en la frontera con Venezuela

Trofeo Mundial Sub-17. (AFP)
Copa del Mundo

Así fue el sensacional gol anotado a los 15 segundos que Alemania le hizo a Colombia en debut del Mundial Sub-17: los cafeteros se repusieron y empataron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Foto AFP
Donald Trump

Estados Unidos y Corea del Sur llegan a un acuerdo comercial tras meses de negociaciones

Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Así fue como la hija de Cristiano Ronaldo interrumpió la propuesta de matrimonio del jugador a Georgina Rodríguez

Maduro y portaaviones Gerald Ford. (EFE)
Despliegue militar

"Se le va cerrando el círculo al señor Maduro; tiene a Turquía, Irán y Rusia para irse": coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre