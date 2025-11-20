Concursante de Miss Universo sufrió aparatosa caída y tuvo que ser hospitalizada: el hecho quedó registrado en video

Durante un evento del certamen de belleza Miss Universo se registró un impactante momento cuando la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, se cayó del escenario durante la ronda preliminar de traje de gala.

Videos difundidos en las redes sociales mostraron a Henry caminando por el escenario con un vestido naranja de lentejuelas, mirando al público antes de caer del escenario principal del concurso, que actualmente se celebra en Tailandia.

Tras el incidente, los organizadores del certamen precisaron que la concursante fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde recibió atención médica. Además, recalcaron que, tras la caída, no presentaba lesiones que pusieran en peligro su vida.

“Estuve allí con ella y su familia, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención. Permanecerá en observación durante el resto de la noche y seguiremos en contacto con su familia para apoyarla”, escribió Raúl Rocha, presidente del certamen Miss Universo, en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la organización Miss Universo de Jamaica emitió un comunicado en el que explicó más detalles del incidente y pidió mantener la esperanza frente a la situación.

“Pedimos amablemente a todos que se mantengan positivos, la mantengan en sus oraciones y eviten pensamientos negativos”, se lee en el comunicado.

Puntualizó que profesionales médicos evaluaron su condición con el fin de determinar si tenía lesiones graves que comprometieran su salud. Por fortuna está fuera de peligro, pero continuará en su recuperación bajo el cuidado de los especialistas.

¿Cuándo es la gran final de Miss Universo?

La gran final tendrá lugar el 21 de noviembre y las candidatas de más de 125 países competirán por la corona y llevarse el título de mujer más bella del mundo.