El divertido video que protagonizaron James Rodríguez y Luis Díaz para promocionar la nueva camiseta que usará Colombia en el Mundial de 2026

Hace unos días se hizo oficial el nuevo diseño de la camiseta e indumentaria que usará la selección Colombia para el Mundial de 2026.

Para promocionar la nueva camiseta, Adidas junto con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) realizaron un divertido video que tiene protagonistas a los dos referentes del conjunto nacional Luis Díaz y James Rodríguez.

El video empieza con Luis Díaz y James corriendo con la nueva camiseta de entrenamiento para el mundial.

En eso Luis le dice a James: “hermanito ¿cómo ves lo que se viene, pues?”, a lo que el capitán de la selección contesta: “Desde aquí la ilusión se ve muy real”.

Luego, en la siguiente escena, los dos están sentados desde la tribuna de un estadio y Díaz afirma: “desde aquí parece mágico” y muestra la camiseta amarilla del conjunto.

Ante esto, James mira a la cámara y dice: “y si no, pregúntale a los Camilos”, momento con una transición de mariposas amarillas que enseña a varias figuras, entre ellos el arquero de la ‘Tricolor’ Camilo Vargas.

Vargas pregunta: “¿Mundialito de penales o qué?”, para luego dar paso a Juan Camilo Portilla quien afirma que acaba de llegar.

Luego el video muestra al delantero Johan Carbonero haciéndole un tratamiento de cuidado al balón oficial del Mundial mientras afirma: “todo a su tiempo, nos estamos preparando”.

Sin embargo, uno de los momentos más estacados del video es cuando el teléfono suena y Luis contesta: “¿aló?” y la voz responde: “¿aló, con Dorían?”.

Ese diálogo hace referencia a un popular meme que se hizo viral en Colombia, sobre todo en la Costa.

Luis afirma después de eso que la llamada es para todos y que tienen que irse para la foto, para que luego cada uno de los futbolistas jueguen un rato con la pelota oficial del mundial y la nueva camiseta.

El video finaliza mostrando nuevamente a James y Luis sentados en las gradas de la cancha, mientras el ‘10’ dice: “eso está muy bacano” y ‘Lucho’ le contesta: “puro realismo mágico”.

El diseño de la camiseta se destaca principalmente por las mariposas amarillas, inspiradas en las que usó el escritor colombiano Gabriel García Márquez en su libro ‘Cien años de soledad’.

Según lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) la nueva indumentaria representa “un poderoso símbolo de unión nacional”.

Además de estar inspirada en “el movimiento cultural del realismo mágico, y protagonizada por un diseño de mariposas amarillas que evocan orgullo, esperanza y transformación”.

El diseño de la camiseta con su tradicional amarillo y el patrón de alas de mariposa lo que busca capturar es “la esencia del país: su diversidad, su energía y su capacidad de volar alto”.

Por su parte, Tom Michiel Vinkenvleugel, director de Brand Activation de Adidas, dijo que con este nuevo diseño lo que querían era hacer una pieza de arte que mostrara que el realismo mágico es “una parte esencial del ADN colombiano”.

“Las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, añadió.

El uniforme del conjunto cafetero mantendrá sus colores característicos con el intenso amarillo de la camiseta que tiene detalles azules y rojos en las mangas y en el cuello.