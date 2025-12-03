NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
FIFA

La FIFA confirma las celebridades que animarán el sorteo del Mundial este viernes en listado que incluye a Andrea Bocelli

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Andrea Bocelli, cantante y músico italiano - Foto: EFE
El ente rector del fútbol además confirmó que el sorteo contará con la participación del comediante Kevin Hart, la modelo Heidi Klum y el actor Danny Ramirez, todos de nacionalidad estadounidense.

La FIFA confirmó, en una reciente nota de prensa publicada en su página web, las celebridades que animarán el sorteo del Mundial, que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington.

El ente rector del fútbol indicó que la lista incluye a una variedad de celebridades entre las que está incluido el mundialmente famoso cantautor italiano Andrea Bocelli.

“La velada ofrecerá al público actuaciones en vivo extraordinarias. El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger”, confirmó la organización.

La FIFA además indicó que el sorteo contará con la participación del comediante Kevin Hart, la modelo Heidi Klum y el actor Danny Ramirez, todos de nacionalidad estadounidense.

"Es verdaderamente extraordinario volver a presentar el sorteo final después de haberlo hecho hace 20 años en mi país”, señaló Klum, quien reaparecerá en esta celebración mundialista tras haber formado parte del acto para la edición de 2006 en Alemania.

El comediante, además, mencionó que el Mundial “tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible".

Ramírez, por su parte, expresó que creció “jugando al fútbol”, y que “tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad”.

“Que el torneo se celebre en Estados Unidos, donde nací, y en México, tierra donde están parte de mis raíces, lo hace todavía más especial", precisó.

También en las últimas horas se conoció que la agrupación Village People será la encargada de cerrar el sorteo.

La FIFA aún no ha confirmado los nombres de los presentadores y asistentes responsables de dirigir el procedimiento oficial del sorteo se darán a conocer próximamente.

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 202 se podrá seguir en directo a través de FIFA.com y de las cuentas oficiales de redes sociales de la Copa Mundial de la FIFA.

