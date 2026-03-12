Así fue el emotivo encuentro de María Corina Machado con miles de venezolanos en Santiago de Chile: "Nos levantamos y vencimos"

Miles de venezolanos se congregaron en el parque Almagro de Santiago de Chile para recibir a la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, quien protagonizó una multitudinaria concentración que evidenció el respaldo de la diáspora venezolana a su liderazgo político.

El acto, que sufrió retrasos debido a la congestión vehicular generada por la afluencia de personas, culminó con un emotivo discurso de la dirigente ante sus seguidores.

"Durante 16 meses que estuve absolutamente sola, solo pensaba en este momento", expresó Machado ante la multitud reunida, destacando que "hoy hay una clara ruta" para el regreso de los venezolanos a su país.

La líder opositora subió a varios niños a la tarima y saludó a los asistentes con su característica camisa blanca, generando escenas de gran emotividad entre los presentes.

En su intervención, Machado destacó el proceso de unidad nacional que ha logrado la oposición venezolana: "Nos trataron de dividir, nos trataron de enfrentar intencionalmente, expulsaron a millones de nuestros hermanos de nuestra tierra para hacernos débiles, para sumergirnos en la tristeza, para que estuviéramos deambulando por el mundo y arrodillados dentro del país. Eso buscaron y nos levantamos, nos levantamos y vencimos".

Durante su visita a Chile, Machado asistió a la posesión del presidente José Antonio Kast y se reunió con líderes regionales, incluyendo a presidentes como Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, José Raúl Mulino de Panamá y el rey de España.

Previo al acto masivo, la dirigente ofreció una rueda de prensa donde abordó temas como la situación de Delcy Rodríguez, a quien señaló como responsable de los cuerpos represores en Venezuela.

También mencionó un informe sobre justicia donde Venezuela ocupa el último lugar entre 143 países evaluados.