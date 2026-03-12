NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
María Corina Machado

Así fue el emotivo encuentro de María Corina Machado con miles de venezolanos en Santiago de Chile: "Nos levantamos y vencimos"

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Machado aseguró ante la multitud reunida que "hoy hay una clara ruta" para el regreso de los venezolanos a su país.

Miles de venezolanos se congregaron en el parque Almagro de Santiago de Chile para recibir a la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, quien protagonizó una multitudinaria concentración que evidenció el respaldo de la diáspora venezolana a su liderazgo político.

El acto, que sufrió retrasos debido a la congestión vehicular generada por la afluencia de personas, culminó con un emotivo discurso de la dirigente ante sus seguidores.

"Durante 16 meses que estuve absolutamente sola, solo pensaba en este momento", expresó Machado ante la multitud reunida, destacando que "hoy hay una clara ruta" para el regreso de los venezolanos a su país.

La líder opositora subió a varios niños a la tarima y saludó a los asistentes con su característica camisa blanca, generando escenas de gran emotividad entre los presentes.

En su intervención, Machado destacó el proceso de unidad nacional que ha logrado la oposición venezolana: "Nos trataron de dividir, nos trataron de enfrentar intencionalmente, expulsaron a millones de nuestros hermanos de nuestra tierra para hacernos débiles, para sumergirnos en la tristeza, para que estuviéramos deambulando por el mundo y arrodillados dentro del país. Eso buscaron y nos levantamos, nos levantamos y vencimos".

Durante su visita a Chile, Machado asistió a la posesión del presidente José Antonio Kast y se reunió con líderes regionales, incluyendo a presidentes como Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, José Raúl Mulino de Panamá y el rey de España.

Previo al acto masivo, la dirigente ofreció una rueda de prensa donde abordó temas como la situación de Delcy Rodríguez, a quien señaló como responsable de los cuerpos represores en Venezuela.

También mencionó un informe sobre justicia donde Venezuela ocupa el último lugar entre 143 países evaluados.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Venezolanos en el exilio

Emigrantes venezolanos

Chile

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia: AFP
Cuba

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Cumbre

“Parece un pretexto de acercamiento, pero es una coalición incompleta”: analista sobre la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia: AFP
Cuba

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Sebastián Villa | Foto: AFP
Futbolistas

Sebastián Villa se refirió al tenso cruce que tuvo con su compatriota Santiago Arias durante el partido que enfrentó Rivadavia ante Independiente: "el fútbol argentino se juega con mucha fricción"

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Cumbre

“Parece un pretexto de acercamiento, pero es una coalición incompleta”: analista sobre la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Ryan Reynolds y Hugh Jackman | Foto: AFP
Ryan Reynolds

Así fue la reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman tras conocer que el equipo del que es dueño el intérprete del Deadpool se enfrentará al Chelsea

Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Exentrenador que ganó la Champions con el Real Madrid apuntó contra Cristiano Ronaldo y aseguró que no es un genio como "Messi, Maradona o Ronaldo Nazario"

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre