Lunes, 09 de marzo de 2026
Moda

Inauguran una de las tiendas de lujo más conocidas del mundo en centro comercial icono de Bogotá

marzo 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: Nueva tienda de lujo en centro comercial de Bogotá
La de la marca hace parte de una importante inversión de cincuenta mil millones de pesos orientada a fortalecer la presencia de marcas insignia en la capital.

Una reconocida tienda de lujo de origen neoyorquino fue recientemente inaugurada en un centro comercial icono de Bogotá, Colombia, ubicado en medio de uno de los corredores mercantiles, gastronómicos y de entretenimiento más exclusivos y concurridos de la capital.

La tienda llega a la urbe sudamericana tras más de 40 años de existencia en los que ha logrado un posicionamiento importante y, aunque más accesible, ha conseguido a competir con las casas más importantes de lujo del mundo.

Se trata de Michael Kors, cuya apertura de su primera tienda dentro de la zona metropolitana de Bogotá fue anunciada por el Centro Comercial Andino en un acontecimiento que continúa configurando la expansión del mercado de moda exclusiva en Colombia.

La llegada de Michael Kors, marca fundada en 1981 y reconocida por su estilo sofisticado, moderno y funcional, hace parte de una inversión de cincuenta mil millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el propio centro comercial.

Dicha significativa inversión está orientada a fortalecer la presencia de marcas insignia y a redefinir la experiencia de compra con un enfoque contemporáneo en el que se combina diseño, innovación y servicio para ofrecer, según Andino, un entorno alineado con los más altos estándares del 'retail' (venta al por menor) internacional.

Y es que la nueva tienda de Michael Kors ofrece una selección exclusiva de prendas cuidadosamente elegidas, así como bolsos, piezas ready-to-wear, artículos de cuero, calzado, relojes, fragancias y gafas de sol.

La propuesta, entretanto, incluye la elegancia atemporal de la firma de Nueva York sumada la visión de renovación que impulsa a Andino, de acuerdo con lo que informó en un comunicado en el que se asegura que, con el suceso, se consolida al país como "un escenario cada vez más relevante para las grandes casas internacionales".

Su interior, por demás, busca transmitir el concepto global de la marca: "un lujo relajado que combina comodidad y sofisticación en una atmósfera cálida y luminosa que invita a descubrir cada detalle".

Tras 30 años de apertura, Andino, por su parte, continúa consolidándose como referente del retail más exclusivo en el país. La presencia de firmas internacionales de primer nivel ha convertido a este espacio en un punto estratégico dentro del mapa de la moda latinoamericana.

En los próximos meses, cabe resaltar, el Centro Comercial acogerá otras nuevas casas a sus espacios como Polo Ralph Lauren, que se une al emblemático espacio de marcas globales.

Michael Kors, y próximamente Polo Ralph Lauren, se suman a una importante lista de otras marcas de Andino como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Rolex, Montblanc, TAG Heuer, Omega, Tiffany & Co., Longchamp, Tory Burch, Hugo Boss y Swarovski.

