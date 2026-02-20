Marco Rubio anunció que EE. UU. retiró visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes que ha retirado la visa a tres funcionarios del gobierno de Chile, por “socavar la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

VEA TAMBIÉN "La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela o

El Departamento de Estado “está tomando medidas para imponer restricciones de visas estadounidenses a funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional”, escribió el secretario de Estado Marco Rubio, en su red social X

En el comunicado oficial del Departamento de Estado se señaló que los chilenos “dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones”.

En ese contexto, Marco Rubio señaló que “la Administración Trump continúa protegiendo la prosperidad económica de Estados Unidos”, con el fin de garantizar “la paz y la seguridad de nuestro hemisferio”, concluyó Rubio.

En el documento oficial sentenciaron fuertemente que “estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les revocarán las visas estadounidenses que poseían”.

No obstante, responsabilizaron “el legado del gobierno de Boric” y aseguraron que “se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”.

Asimismo, destacaron que fortalecerán “la seguridad en nuestro hemisferio, con la administración entrante de Kast”.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric, escribió en su red social X que “el gobierno de Estados Unidos amenaza, hace acusaciones indeterminadas y aplica sanciones unilaterales”

“Como jefe de Estado, descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región (…) No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley”, concluyó el mandatario chileno.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicó un comunicado rechazando “categóricamente” las acusaciones de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Rusia apoya a Irán con el enriquecimiento de uranio y afirma estar trabajando en “energía nuclear” con el país o

“El Gobierno de Chile expresa sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado”, aseguraron que “el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados”.

Finalizaron el comunicado enfatizando que “no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos”.