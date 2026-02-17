NTN24
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela habría detenido al asesor petrolero de Estados Unidos Evanan Romero en Maracaibo, según ABC

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Romero permanece bajo vigilancia permanente y le retiraron sus aparatos electrónicos lo que le impide participar en reuniones previstas, de acuerdo con el medio.

El medio español ABC informó que el régimen de Venezuela detuvo a reconocido asesor petrolero de Estados Unidos, identificado como Evanan Romero de 86 años.

Su captura ocurrió en Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas para cumplir una agenda de reuniones con empresas petroleras internacionales, de acuerdo con el medio, fue arrestado sin cargos precisos y permanece bajo vigilancia en una clínica privada.

Esto luego de que los oficiales permitieran su traslado por razones médicas. Según ABC, Romero los atendió desde una clínica por medio de un teléfono familiar, les dijo “aquí estoy desde el viernes”.

Paso la primera noche en una oficina de Interpol en Maracaibo, al día siguiente, por su edad y situación medica acreditada, las autoridades permitieron el ingreso a la clínica privada, donde él mismo asume sus gastos.

Cabe resaltar que Romero cuenta con doble nacionalidad, la cual es también venezolana.

Su llegado a Venezuela se dio desde Panamá, con escala en Colombia, y utilizaba su cédula venezolana para vuelos internos, al momento de registrarse en el aeropuerto, la orden de detención “apareció en la computadora”, y fue llamado por megafonía y apartado por funcionarios.

No obstante, Romero aclaró que no recibió notificaciones de cargos formales ni de ningún procedimiento judicial en su contra, sin embargo, adjudica el arresto a un antiguo litigo administrativo ya resulto en el Tribunal Supremo de Justicia a su favor.

Adicionalmente, añade que hasta el momento nunca tuvo restricciones para viajar a Estados Unidos o Europa, por lo que la alerta de Interpol sería reciente, por lo tanto, sugiere que existen motivaciones políticas, vinculadas presuntamente con el fiscal general del régimen Tarek William Saab.

Por último, Romero ha formado parte de importantes proyectos de petróleo, puesto que ha mantenido interlocución con petroleras de Estados Unidos, como Exxon y ConocoPhillips, debido a que él forma parte de directivos y ex directivos de PDVSA destinado a desarrollar propuestas para el sector energético para el futuro gobierno.

