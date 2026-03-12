El Torino rescindiría el contrato del colombiano Duván Zapata porque, al parecer, no ha cumplido con las expectativas

El delantero colombiano Duván Zapata, quien se unió a las filas del Torino en septiembre de 2023, tendría en duda su continuidad en el conjunto italiano, pese a tener contrato hasta junio de 2027.

Según la prensa en Italia, el equipo ‘Granate’ estaría evaluando si finaliza la vinculación con el atacante cafetero antes de lo establecido. Esto teniendo en cuenta que el futbolista no ha cumplido con las expectativas y su rendimiento no ha sido el esperado durante la reciente temporada.

Zapata, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en octubre del 2024, la cual lo mantuvo alejado de las canchas por cerca de un año; pese a eso, el club mantuvo su confianza y en abril de 2025 lo renovó, esto con la esperanza de que en su regreso fuera determinante. Desde su retorno a las canchas, no ha logrado convencer a la institución, la cual estaría evaluando la continuidad.

Es que desde su retorno a las canchas en el inicio de la temporada 2025/2026, el delantero, quien ha disputado 24 partidos entre las diferentes competencias del Torino, solo ha marcado en 2 ocasiones y solo ha hecho una 1 asistencia.

Frente al bajo rendimiento de Duván Zapata, la prensa italiana asegura que el conjunto ‘granate’ estaría dispuesto a aplicar una cláusula que realizaron entre las partes al momento de la renovación.

Según el portal de noticias deportivo TuttoMercato, cuando el atacante firmó, “se reservó el derecho a decidir unilateralmente si rescindía el contrato de Duván Zapata un año antes”.

De acuerdo con el Diario As Colombia, si el Torino decide poner punto final al vínculo de Zapata, deberá pagarle cerca de un millón de euros netos al delantero cafetero.

En ese sentido, en lo que queda de la temporada, el futbolista colombiano deberá esforzarse el doble, no solo para mejorar su rendimiento, sino para aportarle al equipo que busca salvar la categoría en la liga italiana.

Actualmente, el Torino se ubica en la casilla 15 con tan solo 30 unidades de 84 posibles en 28 partidos disputados en la Serie A.