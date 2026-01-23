Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela en un "laboratorio para el uso de armas desconocidas"

El ministro de Defensa del régimen de Venezuela, Vladimir Padrino López, se pronunció sobre las declaraciones emitidas en Davos, Suiza, por el presidente Donald Trump.

Padrino López comenzó su discurso diciendo que “en este mismo espacio donde nos encontramos en este momento se cometió una agresión militar por parte de la primera potencia mundial nuclear, letal del mundo”.

“Como lo dijo el presidente Donald Trump, ayer desde Davos, en Suiza, desde el Foro Económico Mundial que se da anualmente, lo dijo expresamente, claramente, que habían utilizado armas, que nunca habían sido usadas en un campo de batalla”, resaltó.

Además, hizo referencia a que esas “armas” que según Trump “nadie tenía en el mundo” fue la “tecnología que usaron contra nuestro pueblo el 3 de enero del 2026”.

En ese contexto, sentenció que Estados Unidos los utilizó como un laboratorio. “Ha resultado Venezuela ser el laboratorio, donde esa agresión termino en lo que ya conocemos”, (la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores).

Asimismo, prosiguió y dijo que “en estos mismos espacios, donde se recibió el bombardeo sistemático asistido por inteligencia artificial del más alto nivel, antes probado sobre estos mismos espacios estamos llevando a cabo una ceremonia en el corazón desde donde emana el espíritu nacional combativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Por otra parte, Vladimir López volvió a pedirle a Estados Unidos que libere a Maduro. “Hoy prisionero de guerra, que, desde aquí, desde el corazón de nuestra universidad volvemos a exigir que lo traigan de vuelta, aquí, a su patria”, concluyó.