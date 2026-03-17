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Martes, 17 de marzo de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio se pronuncia sobre anuncio de apertura económica del régimen cubano: "Eso no va a arreglar las cosas"

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
El régimen informó este lunes que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y tener sus propias empresas en la isla en varios sectores, incluido el bancario.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que los anuncios del régimen de Cuba de que permitirá la inversión en la isla por parte de la diáspora "no son suficientemente drásticos".

"Eso no va a arreglar las cosas", añadió Rubio ante periodistas en el Despacho Oval, donde acompañaba a Donald Trump en la recepción del primer ministro irlandés, Michael Martin.

El régimen informó este lunes que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y tener sus propias empresas en la isla en varios sectores, incluido el bancario.

"Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes", anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión NBC.

Entretanto, Donald Trump, afirmó en horas de la tarde de este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba". "Saben, toda mi vida he oído hablar de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo lo hará Estados Unidos? Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería un gran honor", dijo.

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"Tomar Cuba de alguna forma. Es decir, liberarla o tomarla. Creo que podría hacer lo que quisiera con ella. Quieren saber la verdad. Es una nación muy debilitada ahora mismo. Lo fue durante mucho tiempo. Líderes muy violentos, muy violentos. Fidel Castro fue un líder muy violento. Su hermano es un líder muy violento. Extremadamente violento. Así es como gobernaron. Gobernaron con violencia, pero a mucha gente le gustaría volver a la normalidad”, aclaró.

El mandatario aseguró que su administración mantiene conversaciones con el régimen cubano y describió a la isla cómo "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

"No puedo decirle eso. Puedo decirle que están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero. No tienen petróleo. No tienen nada. Tienen tierras bonitas. Tienen paisajes bonitos, ¿sabe? Es una isla preciosa”, afirmó.

La declaración de Trump se da mientras la isla caribeña de 9,6 millones de habitantes lidiaba con otro importante apagón.

El apagón se debió a una "interrupción total de la red eléctrica nacional", informó la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en un comunicado, añadiendo que ya se habían iniciado los trabajos para restablecer el suministro eléctrico.

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