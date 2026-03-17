"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

El congresista republicano cubanoamericano Carlos Jiménez rechazó categóricamente las recientes medidas de apertura económica anunciadas por el régimen cubano, las cuales calificó como un "acto de desesperación" en medio del colapso del sistema eléctrico que mantiene a la isla en oscuridad desde hace casi 24 horas.

"Mi papá era propietario en Cuba y se lo robaron, así que cualquier persona que ahora piensa que va a invertir con este régimen, yo creo que está loco", declaró Jiménez en entrevista con NTN24 desde Miami.

El legislador advirtió que el régimen "necesita capital, necesita algo para sacarlo del hueco donde están", pero insistió en que los cubanos en el exilio no deben prestar "ningún tipo de ayuda a este régimen".

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El congresista confirmó que tuvo comunicaciones con el Departamento de Estado, quien le informó que Estados Unidos "no tenía ningún papel en este anuncio del régimen Castro". Según Jiménez, las medidas fueron tomadas "completamente de su propia voluntad" por las autoridades cubanas, sin que Washington estuviera "pidiendo nada de esto".

“Esto es un acto de desesperación de este régimen, cada día se pone la situación en Cuba peor”, dijo el congresista. “Están buscando una manera de sobrevivir y mantenerse en el poder”, agregó.

Respecto a la situación actual en la isla, el legislador fue contundente: "No tienen la capacidad para prender las luces, no tienen la capacidad para darle comida a su pueblo, ni medicina, nada". Para Jiménez, el “régimen es un fracaso” y "es hora de que se vayan".

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El congresista rechazó la existencia de "negociaciones" formales entre Washington y La Habana, aclarando que puede haber "comunicaciones, textos y eso, pero yo no creo que hay conversaciones". Enfatizó que "no hay nada que Cuba tiene que nosotros deseamos. Ellos desean todo de nosotros, no nosotros nada de ellos".

"La única manera que podemos tener un cambio económico es teniendo un cambio político, pero el cambio político yo creo que tiene que suceder primero", afirmó Jiménez, quien considera que cualquier transformación en Cuba requiere "la salida de todos los castros de la isla" y "todos los funcionarios, altos funcionarios del régimen que son culpables en lo que le han hecho a la isla".