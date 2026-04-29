Documento revela que solamente Elon Musk podría despedir a Elon Musk de SpaceX

SpaceX está comunicando a inversionistas que nadie puede destituir a Elon Musk de su cargo de presidente ejecutivo y presidente del directorio sin el consentimiento del multimillonario fundador, según un extracto de la documentación de la Oferta Pública Inicial (OPI).

El documento establece que Musk "solo puede ser destituido de nuestro directorio o de estos cargos mediante el voto de los titulares de acciones de clase B" —acciones con derecho a voto privilegiado, con diez votos cada una, que él controlará tras la salida a bolsa—, lo que hace que su destitución sea, en la práctica, un asunto que dependa de sí mismo.

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Si "mantiene una parte significativa de su participación en ordinarias de clase B durante un tiempo largo, podría seguir controlando acciones como la elección y destitución de la mayoría de nuestro directorio".

La disposición se suma al marco de dos clases que SpaceX planea adoptar en su salida a bolsa, una configuración habitual entre las empresas tecnológicas dirigidas por sus fundadores que salen a bolsa, que otorga a los fundadores y a los primeros inversionistas un mayor control que a otros accionistas.

Pero incluso en esas estructuras los directorios suelen conservar la autoridad formal para destituir a un presidente ejecutivo, aunque los fundadores puedan influir en los resultados a través del poder de voto.

El impacto total de la disposición dependerá de los detalles de los documentos legales fundamentales de SpaceX, según los expertos en gobierno corporativo.

En conjunto, las disposiciones otorgarían a Musk un veto efectivo sobre cualquier intento de destituirlo, un nivel de control que, según los expertos, es superior al habitual al vincular la destitución directamente a su propio poder de voto.

SpaceX advirtió a los posibles inversores que la estructura "limitará o impedirá su capacidad para influir en los asuntos corporativos y en la elección de nuestros directores".

"Esta disposición no es habitual. Por lo general, la destitución del presidente ejecutivo es una decisión que se deja en manos del consejo, y los accionistas mayoritarios se basan en su poder para sustituir al directorio", dijo Lucian Bebchuk, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, cuya investigación se centra en el Gobierno corporativo, el derecho y las finanzas.

SpaceX se dividirá en acciones ordinarias de clase A para los inversionistas públicos y otras con derecho a voto privilegiado de clase B para los accionistas internos, según el documento.

Musk tendrá la mayoría del poder de voto, vinculando el control del directorio y la autoridad ejecutiva directamente a las acciones que controla.

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El acuerdo, entretanto, supone una reducción respecto a Tesla, que tiene una única clase de acciones.