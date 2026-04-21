Trump pide al régimen de Irán a liberar a ocho mujeres que podrían ser ejecutadas: "¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado al régimen de Irán para que libere a ocho mujeres que estarían condenadas a la ahorcamiento.

El mandatario citó un trino de un activista estadounidense que aseguró que "la República Islámica se prepara para colgar a ocho mujeres. Ni una palabra de la comunidad internacional ni de las llamadas organizaciones de derechos humanos".

Tras esto, Trump pidió, con diplomacia y respeto, liberarlas como precedente para las conversaciones que delegaciones de ambos países adelantarán en Pakistán.

"A los dirigentes iraníes, que pronto entablarán negociaciones con mis representantes: les agradecería enormemente que liberaran a estas mujeres. Estoy seguro de que ellos respetarán el hecho de que lo hagan", dijo el mandatario.

Y añadió: "¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones!!! Gracias por su atención a este asunto. El presidente DONALD J. TRUMP".

Pese al tono respetuoso con el que se expresó el presidente, los anhelados acuerdos están cerca de romperse y el Estrecho de Ormuz sería uno de los principales motivos.

Trump ha denunciado "múltiples" violaciones del cese al fuego con recientes ataques del régimen iraní a embarcaciones que intentaban cruzar por Ormuz.

Asimismo, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que, durante la noche, ejecutó una operación de “interdicción marítima y abordaje” contra un buque sin nacionalidad sancionado en el área de responsabilidad del Comando para el Indo-Pacífico (INDOPACOM).

De acuerdo con informes de la dependencia, se trató del M/T Tifani, un buque actualmente con sanciones, al que Estados Unidos le aplicó “un derecho de visita”, y que terminó “sin incidentes”.

“Como hemos dejado claro, perseguiremos esfuerzos globales de aplicación marítima para interrumpir redes ilícitas e interdictar buques sancionados que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, detalló el Departamento de Guerra en un mensaje en X.