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Martes, 21 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Trump pide al régimen de Irán a liberar a ocho mujeres que podrían ser ejecutadas: "¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones"

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Pese al tono respetuoso con el que se expresó el presidente, los anhelados acuerdos están cerca de romperse y el Estrecho de Ormuz sería uno de los principales motivos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado al régimen de Irán para que libere a ocho mujeres que estarían condenadas a la ahorcamiento.

El mandatario citó un trino de un activista estadounidense que aseguró que "la República Islámica se prepara para colgar a ocho mujeres. Ni una palabra de la comunidad internacional ni de las llamadas organizaciones de derechos humanos".

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Tras esto, Trump pidió, con diplomacia y respeto, liberarlas como precedente para las conversaciones que delegaciones de ambos países adelantarán en Pakistán.

"A los dirigentes iraníes, que pronto entablarán negociaciones con mis representantes: les agradecería enormemente que liberaran a estas mujeres. Estoy seguro de que ellos respetarán el hecho de que lo hagan", dijo el mandatario.

Y añadió: "¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones!!! Gracias por su atención a este asunto. El presidente DONALD J. TRUMP".

Pese al tono respetuoso con el que se expresó el presidente, los anhelados acuerdos están cerca de romperse y el Estrecho de Ormuz sería uno de los principales motivos.

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Trump ha denunciado "múltiples" violaciones del cese al fuego con recientes ataques del régimen iraní a embarcaciones que intentaban cruzar por Ormuz.

Asimismo, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que, durante la noche, ejecutó una operación de “interdicción marítima y abordaje” contra un buque sin nacionalidad sancionado en el área de responsabilidad del Comando para el Indo-Pacífico (INDOPACOM).

De acuerdo con informes de la dependencia, se trató del M/T Tifani, un buque actualmente con sanciones, al que Estados Unidos le aplicó “un derecho de visita”, y que terminó “sin incidentes”.

“Como hemos dejado claro, perseguiremos esfuerzos globales de aplicación marítima para interrumpir redes ilícitas e interdictar buques sancionados que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, detalló el Departamento de Guerra en un mensaje en X.

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